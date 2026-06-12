Heftige Rabatte vorm Prime Day: Die idealen Sci-Fi- und Action-Kracher für euren nächsten Couch-Abend

Der Amazon Prime Day 2026 steht in den Startlöchern, aber ihr müsst gar nicht so lange warten, um euren Pile of Shame im Heimkino abzuarbeiten. Amazon haut schon jetzt richtig gute Film-Deals für Prime-Mitglieder raus. Das ist optimal für euren nächsten Couch-Abend!

Holt euch hier starke Film- und Serien-Blockbuster bei Amazon!

Zum Deal

Das Angebot von Amazon ist wirklich massiv, aber anstatt euch durch Tausende von Angeboten zu wühlen, habe ich die Perlen für euch aus den trüben Tiefen der Prime-See herausgefischt. Die Beute: Sci-Fi, Fantasy, Gaming-Verfilmungen und krachende Action. Das ist die ideale Gelegenheit, euch ein paar digitale Kostbarkeiten zum Schnäppchenpreis zu sichern.

Die idealen Blockbuster für Gamer und Geeks

Hier findet ihr meine aktuelle Auswahl an starken Titeln aus der aktuellen Auswahl von Prime Video:

Der Super Mario Galaxy Film: Der Film kam eben noch im Kino und jetzt könnt ihr ihn schon digital sehen. Der Film ist ein Fest für jeden Nintendo-Fan und optimal, um nach einer Runde Switch einfach mal abzuschalten und sich berieseln zu lassen.

Eines der aktuellsten Angebote und Schnäppchen ist zweifellos der neue Super Mario Film!

Der Astronaut – Project Hail Mary: Ihr liebt clevere Sci-Fi-Geschichten wie “Der Marsianer” oder “Interstellar” (die übrigens auch beide im Deal sind)? Dann ist das hier euer Film! Eine spannende Story über das Überleben im All, die euch sicherlich bis zur letzten Minute vor den Bildschirm fesselt.

Venom – The Last Dance: Manchmal braucht man einfach brachiale Action und fliegende Fäuste (und andere Teile), ohne groß nachdenken zu müssen. Der Abschluss der herrlich überdrehten Venom-Trilogie liefert genau das. Schnappt euch Popcorn und/oder ein paar Bier, lehnt euch zurück und genießt das herrlich chaotische Symbionten-Spektakel.

Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben: Mein persönliches Highlight, da sich glatt kaufen würde, wenn ich es nicht schon hätte. Dieser Film ist ein Muss für jeden TTRPG-Fan! Wenn ihr wissen wollt, wie sich eine klassische Pen&Paper-Runde auf der großen Leinwand anfühlt (inklusive aller absurder Entscheidungen der Spieler), dann ist dieser Film schlichtweg perfekt. Er ist richtig lustig, hat tolle Effekte und enthält viel Herzblut.

Mein Highlight der Liste: Der legendär gute D&D-Film!

Dune: Part Two: Falls ihr dieses Sci-Fi-Epos von Denis Villeneuve noch nicht gesehen habt (Buh!): Jetzt ist der Moment, denn günstiger bekommt ihr diesen Monumentalfilm nicht mehr. Die wuchtigen Bilder und der gewaltige Soundtrack sind eine echte Wucht. Ein echtes Erlebnis, das in jede gut sortierte digitale Bibliothek gehört.

Bullet Train: Ihr steht auf schnelle, abgedrehte Action mit einer ordentlichen Prise schwarzem Humor? Brad Pitt prügelt sich hier durch einen japanischen Hochgeschwindigkeitszug. Der Film ist kurzweilig, brutal und macht einfach unheimlich viel Laune.

Predator: Badlands: Mein Überraschungshit der letzten Zeit ist der jüngste Ableger der Predator-Reihe. Der Film zeigt erstmal einen Predator (oder Yautja, wie sie sich selbst nennen), als Protagonisten und enthält neben brachialer Action auch eine ordentliche Prise Humor. Ein erfrischend neuer und anderer Take an das bekannte Predator-Franchise.

Mein Geheimtipp für alle, die mal einen anderen Predator-Film sehen wollten: Predator – Badlands.

Leihen oder kaufen? So funktioniert der Deal

Das Schöne an den aktuellen Amazon-Deals: Ihr seid völlig flexibel. Ihr könnt euch die Filme meist für kleines Geld leihen. Sobald ihr auf “Leihen” drückt, habt ihr 30 Tage Zeit, um den Film zu starten. Wenn ihr ihn dann angefangen habt, bleiben euch gemütliche 48 Stunden, um ihn fertig zu schauen. Das reicht locker für ein ganzes Wochenende und ist ideal, wenn ihr einen Film eh nur einmal sehen und nicht unbedingt dauerhaft besitzen müsst!

Wer sich seine Favoriten lieber dauerhaft in die digitale Bibliothek packen mag, findet viele Titel auch stark reduziert zum Kauf. Tatsächlich bekommt ihr viele Filme zu einem sehr geringen Preis, für die man sie früher lediglich leihen konnte.

Pro-Tipp: Viele der Film-Deals sind nur für Prime-Kunden. Solltet ihr also noch kein Abo haben, dann rentiert sich das jetzt erst richtig. Hadert ihr dennoch mit dem Abonnement, dann nutzt frech das kostenlose Probe-Abo, mit dem ihr praktischerweise auch noch die kommenden Prime-Days vom 23. bis 26. Juni abgreifen könnt. Vergesst nur nicht, das Probe-Abo rechtzeitig zu kündigen, sonst zahlt ihr am Ende dennoch.

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

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