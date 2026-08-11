Premium-Controller für PS5 und PC zum Tiefpreis: Dieses Gamepad soll sich wie eine Gaming-Maus anfühlen

Mit dem Razer Raiju V3 Pro bekommt ihr gerade einen besonderen High-End-Controller günstig wie noch nie im Angebot.

Razer Raiju V3 Pro um 31% reduziert

Jetzt zum Angebot

Wenn euch Standard-Controller zu wenig bieten oder zu langweilig sind, solltet ihr einen Blick auf den Razer Raiju V3 Pro werfen, den es bei Amazon im Angebot gerade in Schwarz-Weiß um 31 Prozent reduziert gibt.

Das komplett schwarze Modell ist um 29 Prozent reduziert und damit ein paar Euro teurer. So günstig gab es beide aber bisher noch nicht. Letzteres Angebot ist befristet bis zum 15. August oder solange der Aktionsvorrat reicht.

Der Premium-Controller von Razer bietet euch vier abnehmbare hintere “Mausklick”-Tasten und zwei Klauengriff-Bumper sowie sechs frei belegbare Tasten. Razer verspricht dabei das gleiche schnelle Auslösen wie bei seinen besten Gaming-Mäusen.

In die abnehmbaren Tasten sind ergonomisch gummierte Griffe integriert und symmetrisch angeordnete TMR-Analogsticks mit austauschbaren Kappen sowie Magnetbasis sollen pixelpräzise Präzision für driftfreie Steuerung in Spielen bieten.

Razer Raiju V3 Pro-Controller in Weiß für 144,99 Euro statt 209,99 Euro UVP bei Amazon Razer Raiju V3 Pro-Controller in Schwarz für 149,82 Euro statt 209,99 Euro UVP bei Amazon

Die per Schalter anpassbaren Mausklick-Trigger ermöglichen auch analoge Steuerung für präzise dosiertes Auslösen, je nach Bedarf separat für jeden Trigger. Dazu gibt es Razers Mecha-Tactile-PBT-Aktionstasten und ein schwebendes 8-Wege-Steuerkreuz.

Dank Razers HyperSpeed Wireless mit 2,4-GHz-Funk soll zudem eine latenzfreie Performance auf E-Sport-Niveau geboten werden, auf dem PC wahlweise auch mit 2.000 Hz kabelgebundener Abtastrate. Einstellungen lassen sich obendrein bequem per Smartphone oder PC kalibrieren.

Dazu gibt es im Lieferumfang neben zwei wechselbaren Analogstick-Kappen und einem Werkzeugset zum Entfernen der hinteren Tasten auch ein Transport-Etui sowie ein zwei Meter langes geflochtenes Kabel. Weitere Details zur Ausstattung findet ihr auch bei Amazon.

Mein-MMO-Autor Benedikt Schlotmann hatte den Razer Raiju V3 Pro erst in diesem Frühjahr getestet und festgestellt, dass sich Razers Pro-Controller für die PS5 anfühlt, als würde er mit einer Gaming-Maus spielen, und sich vor allem an Spieler richtet, die auf Schnelligkeit setzen.

Für wen lohnt sich der Controller? Ihr wollt hauptsächlich kompetitiv spielen, könnt auf immersive Features wie haptisches Feedback verzichten und sucht nach einem Gerät, welches den Fokus voll auf Geschwindigkeit und Leistung legt, dann bekommt ihr mit dem Razer Raiju V3 Pro einen sehr guten Controller. Denn im kompetitiven Bereich spielt das Gerät voll seine Stärken aus: Gewicht und die schnellen Tasten sind sehr gut geeignet, wenn es schnell gehen muss und jedes Gramm zählt. Benedikt Schlotmann

Pro Lieferumfang, Aufbau, tauschbare Teile

viele Einstellungsmöglichkeiten

Gewicht, Haptik, Ergonomie

Klickgefühl Contra nur Kunststoff, hohl wirkendes Gehäuse

fest verbauter Akku

Einstellungsmöglichkeiten nur am PC/Handy, nicht direkt auf PS5

Rücktasten mit kleinen Händen nur bedingt zu erreichen

kein haptisches Feedback/adaptive Trigger

Klickgeräusche können stören

Weitere Angebote: gamescom, DDR5-RAM und Razer-Headset

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit dabei ist zum Beispiel alles Wichtige über die große Spielemesse gamescom, die bald startet, und ein “Survival Guide” mit dazu passenden Produkten. Außerdem mit von der Partie sind reduzierter DDR5-Arbeitsspeicher sowie ein ein kabelloses Gaming-Headset von Razer, das euch zum günstigen Angebotspreis starken Sound und lange Akkulaufzeit verspricht.

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