No Man’s Sky gibt es bereits seit 10 Jahren, doch bisher haben Spieler 99 % der Unmengen an Planeten noch gar nicht entdeckt

No Man’s Sky ist am 9. August ganze 10 Jahre alt geworden. Die Macher des Spiels enthüllen zur Feier des Tages eine Statistik, die nicht nur kaum auszusprechen ist, sondern auch zeigt, wie unglaublich riesig ihr Spiel wirklich ist.

Was sagt die Statistik? Zum 10-jährigen Geburtstag von No Man’s Sky hat Sean Murray, Development Chief von den Machern des Spiels, Hello Games, eine Statistik veröffentlicht:

Trotz der 10 Jahre, die das Spiel auf dem Buckel hat, haben Spieler gerade einmal 1 % des gesamten Universums von No Man’s Sky entdeckt, wie er in einem Blogpost offenbart:

Millionen von Reisenden haben hunderte Millionen Stunden damit verbracht, das Universum zu erkunden und ihre Entdeckungen zu teilen – und das Universum ist heute lebendiger denn je. Die im letzten Jahr veröffentlichten „Voyager“-Erweiterungen verzeichneten mehr Spieler als je zuvor seit dem Start … und dennoch haben die Spieler auch nach all den Jahren weniger als 1 % der Planeten in „No Man’s Sky“ erkundet. Sean Murray in seinem Bogpost (Quelle: IGN)

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99 % aller Planeten in No Man’s Sky sind weiterhin unentdeckt

Was bedeutet das in Zahlen? In No Man’s Sky gibt es über 18 Quintillionen prozedural generierte Planeten. Um zu zeigen, wie viel das wirklich ist, hier einmal die exakte, 20-stellige Zahl komplett ausgeschrieben: 18.446.744.073.079.551.161 prozedural generierte Planeten.

Da klingt es gar nicht so unwahrscheinlich, dass gerade mal 1 % von Spielern bereist wurden.

Wie geht es für das Studio weiter? Murray bestätigt, dass in No Man’s Sky noch eine Menge Potenzial liegt, was von dem Studio weiter ausgeschöpft wird, unter anderem mit dem nächsten Update, das den Titel „COSMOS“ trägt.

Außerdem arbeiten sie gerade weiterhin an ihrem nächsten Game „Light No Fire“, einem Abenteuer-Survival-Spiel, das im Vergleich zu No Man’s Sky auf deutlich weniger Planeten stattfindet – nämlich einem.

Wie findet ihr diese absurd hohe Zahl an Planeten? Wird es überhaupt möglich sein, diese Planeten alle zu entdecken? Lasst es uns gern in den Kommentaren wissen!

No Man’s Sky hat seit seinem Release eine Menge Entwicklung hinter sich, was das Spiel von einem Flop zu einem beliebten Sci-Fi-Game machte, das auch nach 10 Jahren weiter supportet wird. Die gesamte Geschichte findet ihr hier auf MeinMMO: Vor 10 Jahren war No Man’s Sky eine Lachnummer mit vielen Fehlern – Das war sein Weg zum Hit und Vorbild für Sci-Fi-Games