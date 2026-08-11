Palworld: Spieler fängt legendären Drachen mit einer Chance von 0,09 %, indem er ihn gottlos abballert

Jetdragon gehört zu den beliebtesten Pals in Palworld. Ein Spieler hat ihn trotz geringer Chance von 0,09 % gefangen, indem er einen einfachen Trick angewandt hat – obwohl er sogar 10 Level unter dem Drachen lag.

Welchen Trick hat der Spieler verwendet? Reddit-User Motor-Ad-4577 teilt in seinem Post ein Video, wie er mit Level 60 den 10 Level höheren Alpha-Jetdragon fängt. Doch nicht etwa, indem er ihn eisern bekämpft, sondern er greift stattdessen zu einem anderen Weg.

In seinem Video zeigt er, wie er sich vorsichtig einem schlafenden Alpha-Jetdragon nähert – gut ausgestattet mit einem Sphärenwerfer und rund 480 roten Sphären. Er landet und schon beginnt das Spektakel:

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Der arme Jetdragon wird gottlos mit rund 300 Sphären beschallt und weiß gar nicht, wie ihm geschieht, bevor er mit einer Chance von 0,09 % in einer von ihnen landet. Zuvor hatte er also rund 299 Sphären einfach an sich abprallen lassen, kam deshalb aber nicht dazu, seinen Peiniger anzugreifen.

Mit einer großen Portion Glück wird der Drache auch in ebenjener Sphäre eingepackt und gehört nun für alle Zeit an die Seite von Motor-Ad-4577.

Zwar spielte in diesem Erlebnis auch Glück eine Rolle, trotzdem gibt es gute Gründe, sein Vorgehen einfach mal nachzumachen.

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Ressourcenfressend, aber trotzdem sinnvoll

Warum kann sich das lohnen, was der Spieler da macht? Mal abgesehen davon, dass es schon irgendwie Spaß macht, einen mächtigen Pal einfach mal zünftig mit Bällen abzuballern, wie als Kind mit Freunden in einem Bällebad, gibt es aber auch einige Vorteile an diesem Weg:

Zwar ist der Sphärenverbrauch relativ hoch, aber gerade niedrige und mittelmäßige Sphären sind deutlich günstiger herzustellen als die hochwertigen. So lässt sich nach dem Motto „Masse statt Klasse“ auch die Chance erhöhen, wenn ihr niedrigwertige Ressourcen über habt oder sie ohnehin in eurem Loop farmen lasst.

Durch das hochfrequente Beschießen triggert ihr die Abwehrreaktion des Pals, sodass die Chance, dass es euch angreifen kann, sehr gering ist. Wollt ihr also keinen Kampf riskieren, kann es sich also lohnen – insbesondere, wenn das Pal ein deutlich höheres Level hat als ihr und ihr größenwahnsinnig trotzdem einen Versuch starten wollt.

Kombiniert ihr das Ganze clever mit Pals wie Katriss oder nutzt Modifikationen wie Verfolgungssphären, könnt ihr diesen „Fangstil“ sogar perfektionieren.

Wie bekommt man den Sphärenwerfer? Der Multi-Sphärenwerfer ist eine Antike Technologie, die ihr auf Level 38 freischalten könnt. Dafür benötigt ihr 5 Antiktechnologiepunkte.

Alternativ könnt ihr natürlich auch einem ultimativen Tipp der Community folgen, wenn euch überlevelte Pals zu langweilig sind. Denn die empfehlen einem Spieler einfach eine Armee explosiver Vögel gegen einen der stärksten Gegner im Spiel: Spieler hat Angst vor einem der härtesten Bosse in Palworld – Community meint, er braucht nur eine Armee aus Vögeln