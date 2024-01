Palworld: Alle passiven Skills der Pals auf Deutsch

Was ist mit Lucky Pals? Lucky Pals, die Shinys in Palworld, haben immer Fertigkeiten der besten Stufe (3).

Was sind passive Fähigkeiten? Jede Kreatur in Palworld kann bis zu vier (4) passive Fähigkeiten haben. Diese können sowohl positive als auch negative Effekte haben: Einige verstärken den Angriff, andere verringern etwa die Ausdauer.

Jeder Pal in Palworld kann passive Skills haben. MeinMMO listet euch alle Vor- und Nachteile auf und erklärt, was ihr zu Skills wissen solltet.

