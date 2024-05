7 Dinge in Destiny 2, die ihr vor dem Release von „The Final Shape“ erledigen solltet

Der Release von Destiny 2 „The Final Shape“ lässt nicht mehr lange auf sich warten. Es ist also wichtig, sich auf den Start vorzubereiten. Aus diesem Grund zeigen wir euch 7 Dinge, die ihr tun solltet, um für den Release bereit zu sein.

Was sind das für Dinge? Vor jedem großen Release sollten sich die Hüter vorbereiten und Vorkehrungen treffen, um sich dann voll und ganz auf den DLC stürzen zu können. Jeder unserer aufgeführten Punkte ist dennoch optional und gibt euch nur Denkanstöße, was ihr tun könntet, um einen entspannteren Start in „The Final Shape“ zu bekommen.

Solltet ihr weitere Punkte haben, die nicht in unserer Liste aufgeführt sind, könnt ihr gerne einen Kommentar dalassen und mit anderen Hütern diskutieren. Kommen wir nun zum ersten Punkt unserer Liste.

Der Trailer zu „The Final Shape“ stimmt euch auf den kommenden Release ein:

Investiert eure Legendären Bruchstücke

Vor dem Release von „The Final Shape“ solltet ihr all eure Legendären Bruchstücke investieren, damit diese nicht gänzlich verloren gehen. Der Grund: Bungie möchte seine Währungspolitik in Destiny 2 anpassen.

Weniger ist mehr und da viele Hüter in einem Pool voller Bruchstücke schwimmen, während andere auf dem Trockenen sitzen, wird Bungie die Legendären Bruchstücke entfernen und ab dem DLC-Start Glimmer als Primärwährung nutzen. Geht also zu Rahool, gönnt euch einen Vorrat an Glimmer und versucht eure Bruchstücke loszuwerden.

Löst eure verdienten Engramme ein

In eurem Inventar unter „Engramm-Tracker“ könnt ihr einsehen, wie viele Engramme ihr bei den einzelnen Händlern angesammelt habt. Damit diese potenziellen God-Rolls nicht verloren gehen, solltet ihr diese einlösen und dechiffrieren. Zum Release von „The Final Shape“ wird Bungie diese löschen und auf null setzen, zumindest bei den saisonalen Händlern. Es ist also wichtig, falls ihr Items für eure Sammlung braucht, diese einzulösen.

Erspielt euch den Superblack-Shader

Mit dem kostenlosen Event „Into the Light“ könnt ihr einen besonderen und limitierten Shader ergattern, den „Superschwarz“-Shader.

Dieses Unikat von Shaxx ist limitiert und kann nie wieder erspielt werden, wenn „The Final Shape“ veröffentlicht wird. Damit ihr euch also in ein düsteres Schwarz hüllen könnt, zeigen wir euch Schritte, wie ihr schnell an den Shader rankommt:

Startet eine Runde Ansturm auf Legendär und verlasst den Modus, nachdem ihr die Truhen ab Runde 10 geöffnet habt Ihr braucht dafür einen Trupp, da Matchmaking deaktiviert ist

Kauft nach jedem Run die wiederholbaren Beutezüge von Shaxx in der Halle der Champions

Erledigt alle Waffen-Quests von Arcite für einen großen XP-Boost und holt euch seine Beutezüge

Das ist die derzeit schnellste Methode. Da der Grind bei Shaxx an seinen Ruf-Rang gebunden ist, müsst ihr euch dennoch in einen gewissen Grind begeben.

Sammelt alle saisonalen Waffen aus Lightfall

Den letzten Monat vor dem DLC-Release möchte Bungie richtig feiern und damit auch Hüter ohne DLCs und Seasons davon profitieren können, hat Bungie dafür gesorgt, dass jeder Spieler die neuesten Waffen-Baupläne aus Season 20 – 23 erspielen können. Ihr bekommt also jeden Tag bis zu 4 Baupläne spendiert, wenn ihr täglich einer der derzeitig aktiven saisonalen Aktivitäten lauft.

Solltet ihr also eure Sammlung vervollständigen oder als Neuling endlich einen starken God-Roll bauen wollen, ist jetzt die richtige Zeit dazu in Destiny 2 vorbeizuschauen.

Säubert euren Tresor von unnötigen Waffen

Der Tresor hat in Destiny 2 immer einen wichtigen Platz im Herzen der Hüter und obwohl 600 Plätze derzeit nach viel Platz für Rüstungen und Waffen klingt, ist bei vielen der Tresor schon zum Zerbersten voll. Damit ihr also genug Platz für die neuen Schätze aus „The Final Shape“ habt, zerlegt gern das ein oder andere Item.

Beachtet, dass Bungie ab Release seine Tresor-Plätze um 100 weitere Kästchen erhöhen wird. Ihr bekommt also wieder ein bisschen mehr Luft zum Atmen, doch ausmisten solltet ihr dennoch.

Schließt wichtige Katalysatoren für Exos ab

Es gibt viele Katalysatoren für eure Waffen in Destiny 2 und diese wollen freigeschaltet werden. Waffen wie die Dürrensammler oder Izanagis Bürde entfalten ihre wahre Macht erst, wenn man ihren Katalysator freigeschaltet hat.

Damit ihr also von viel mächtigeren Waffen profitieren könnt, solltet ihr diese auch perfektionieren und mit ihrem Katalysator ausstatten. Die meisten bekommt ihr entweder von Banshee im Turm oder durch Abschlüsse in Aktivitäten wie dem Schmelztiegel.

Sucht euch die perfekte Mode für den Release aus

Passend zum Superblack-Shader ist Mode ein wichtiger Punkt auf der To-do-Liste. Jeder Hüter weiß, dass „Fashion“ das wahre Endgame von Destiny 2 ist und damit ihr nicht wie eine zerlumpte 200 Jahre alte Leiche ausseht, solltet ihr Ada-1 im Turm aufsuchen, tolle Shader einpacken und mit ihren Synthetikgewebe-Items neue Transmog-Optionen freischalten.

Seid also nicht nur stark mit einem tödlichen Build, sondern tretet dem Zeugen auch mit euren Marken-Stiefeln in seine tausenden Gesichter.

Das waren alle Punkte, die wir ihr euch vor dem Release von „The Final Shape“ ans Herz legen. Was haben wir vergessen und was empfiehlt ihr den Hütern auf MeinMMO? Lasst es uns gerne in den Kommentaren erfahren. Bald sollen neue Klassenitems eure Hüter mächtiger machen, doch das System hat einen Haken.