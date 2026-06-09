Zwei Teams von Destiny 2, die nie enttäuscht haben, richten sich mit emotionaler Botschaft an die Community

Am Tag des finalen Updates zu Destiny 2 versammelt sich die gesamte Community, um dem MMO-Shooter zu gedenken und ihn zu feiern. Auf Social Media melden sich jedoch nicht nur Spieler, sondern auch zwei Entwickler-Teams, ohne die Destiny 2 nicht das geworden wäre, was Spieler so lieben.

Von welchen Teams ist die Rede? Sowohl das Audio- als auch das Art-Team von Destiny 2 wandte sich mit je einer Botschaft an die Spielerschaft. Sie danken nicht nur für die stetige Unterstützung, sondern wollen der Community zum Abschied und mit Blick auf das „Monument of Triumph“-Update noch letzte Geschenke überreichen.

Video starten Destiny 2: Monument of Triumph – Launch-Trailer stimmt auf das Ende einer Ära ein Autoplay

Ein Abschied von zwei Teams, die von der Community weiterhin gefeiert werden

Wie äußern sich die Teams? Über den offiziellen Account von Destiny 2 auf X wurden die beiden Nachrichten der jeweiligen Teams geteilt:

„Wir hoffen, dass [die Rüstungsdesigns] ein kleines Dankeschön für alles sind, was ihr uns gegeben habt“, schreibt das Art-Team, „Wir möchten uns bei euch dafür bedanken, dass ihr uns unterstützt, uns inspiriert und diese Welt auf eine Weise zum Leben erweckt, die wir uns nie hätten vorstellen können. Ihr gebt unserer Kunst Bedeutung.“

Aber auch die Botschaft des Audioteams beinhaltet Dank und ein Geschenk in Form des gesamten Soundtracks, der vor wenigen Tagen komplett auf YouTube veröffentlicht wurde:

Diese Lieder haben euch während des gesamten Spiels bei euren Erfolgen begleitet und spiegeln nach wie vor eines der zentralen Themen von Destiny wider: einen unerschütterlichen Optimismus für eine bessere Zukunft, selbst in den dunkelsten Momenten. […] Danke, dass ihr Hüter seid. Möge diese Musik euch in die Zukunft begleiten, wohin auch immer euch euer Schicksal in den Sternen führen mag. Das Bungie-Audio-Team auf X

Was sind die Reaktionen der Community? Die Botschaften der Entwickler stoßen auf gegenseitigen Dank, denn viele Spieler feiern die Arbeit der Kreativteams:

„Einige der besten, wenn nicht sogar die besten Original-Soundtracks zu Videospielen, die ich in meinem Leben gehört habe. Ausnahmslos außergewöhnliches Talent“, schreibt eh8904 bezüglich der Arbeit des Audioteams und erhielt dafür bereits über 2.000 zustimmende Upvotes unter einem Repost auf Reddit.

Aber auch das künstlerische Team hinter Destiny 2 erfährt Lob und Dank aus der Community, wie auch von Narukami_7 auf Reddit: „Die künstlerische Gestaltung war stets makellos. An manchen Stellen sogar atemberaubend. Einige dieser Teams dürften recht schnell eine Anstellung finden. Ihre Arbeit spricht für sich.“

Neben den Audio- und Art-Teams verabschiedete sich auch eine Stimme aus Destiny 2, die jedem Spieler bekannt sein dürfte. Die Anführerin der Warlocks ist dabei auch nicht in der Lage, ihre Emotionen zu verbergen: Die Stimme, die jeder von euch in Destiny 2 schon gehört hat, bedankt sich für die gemeinsamen Jahre, kämpft mit den Tränen