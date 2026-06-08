Die Anführerin der Warlocks aus Destiny 2 bedankt sich für die gemeinsamen Jahre, kämpft mit den Tränen

Zum Ende von Destiny 2 werden nicht nur viele Fans emotional. Auch eine bekannte Stimme der Warlocks bekennt sich zu ihren Gefühlen und äußert diese mit einem persönlichen Video.

Wer ist diese Stimme? Es handelt sich um Mara Junot, die Spielern vor allem als Stimme von Ikora Rey bekannt ist. Sie übernahm das Zepter der Warlock-Vorhut ab dem Release von Saison des Splicers. Nachdem angekündigt wurde, dass das „Moments of Triumph“-Update das letzte des MMO-Shooters sein würde, befindet sich die gesamte Community in einer melancholischen Abschiedsstimmung. Doch damit sind die Spieler scheinbar nicht allein.

Auch Junot wandte sich auf X mit einer Videonachricht an die Spieler, in der man sieht, wie nah ihr die aktuelle Situation geht.

Video starten Destiny 2: Monument of Triumph – Launch-Trailer stimmt auf das Ende einer Ära ein Autoplay

„Nehmt euch bitte einen Moment Zeit, um euch noch ein letztes Mal die Lektion eines alten Warlocks anzuhören.“

Was ist das für eine Videonachricht? In dem Clip hält die Synchronsprecherin mit ihrer Stimme der Warlock-Anführerin eine Art Abschieds-, aber auch Dankesrede an alle Hüter von Destiny 2. In der Rede erinnert sie nicht nur an das, was Hüter tatsächlich ausmacht, sondern auch daran, dass „eine Geschichte, die niemals endet, auch niemals vollständig geliebt werden kann“:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Wir stehen schon seit langer Zeit zusammen. Länger, als die Geschichtsbücher jemals zu messen versuchen würden. Wir haben gesehen, wie die Stadt fiel, und wir haben gesehen, wie sie wieder aufstieg. Wir sind an dunkle Orte gegangen, an denen kein Licht zu finden war. Und irgendwie sind wir gestärkt zurückgekehrt und haben ein wenig mehr in uns mitgenommen. Ihr erinnert euch. Jeder von euch erinnert sich. Das ist die Wahrheit über die Hüter, die kein Feind je verstanden hat. Wir bestehen aus den Momenten, die wir nicht loslassen wollen. […] Deshalb werde ich mich nicht verabschieden. Wir Warlocks sind ohnehin schlecht im Abschließen. Wir blättern immer wieder die letzte Seite um, in der Gewissheit, dass auf der anderen Seite etwas geschrieben steht. Ich sage nur so viel: Ein Reisender hat uns schon einmal überrascht. Er behält seine Gedanken für sich. Und er ist auf eine Weise geduldig, die wir erst langsam zu verstehen beginnen. Also, Augen auf, Hüter. Das Licht ist eure größte Waffe. Haltet es in eurem Herzen am Leben, immer. Und behaltet den Himmel im Auge.

In dem Clip wird deutlich, dass die Synchronsprecherin den Tränen nah ist. Dafür entschuldigt sie sich in der Caption, was für sämtliche Fans jedoch gar nicht nötig sei, denn die kämpfen selbst damit, nicht zu weinen, wie auch @Fox_Intoxxx auf X: „Neeeee, bis jetzt ging es mir gut, aber jetzt muss ich weinen!“

Das Ende von Destiny 2 hat die Community bereits seit dem Tag der Ankündigung traurig gemacht. Gemeinsam schwelgte die Spielerschaft in Erinnerungen, die sie in ihrem Lieblings-MMO gemacht haben: „Als hätte mir jemand ein Stück aus der Brust gerissen“ – Community von Destiny 2 trauert um ihren MMO-Shooter