Community von Destiny 2 trauert um ihr Action-MMO: „Als hätte mir jemand ein Stück aus der Brust gerissen“

Destiny 2 wird nach dem letzten angekündigten Patch nicht weiter von Bungie unterstützt. Die Nachricht erschüttert die Community, die sich gemeinsam an die schönen Momente des Action-MMOs zurückerinnert.

Wie geht es der Community von Destiny 2 gerade? Um es kurz zu fassen – mies. Der Subreddit zu Destiny 2 beinhaltet einen Mix aus verschiedenen Phasen der Trauer.

Die Nachricht, dass Destiny 2 nach 9 Jahren und dem letzten Update nicht weiter unterstützt wird, scheint anhand der vielen Reaktionen niemanden von ihnen kaltzulassen. Spieler rücken derzeit zusammen, um gemeinsam zu sagen: „Seid nicht traurig, dass es vorbei ist. Freut euch, dass es passiert ist“ (AlzdeenDren auf Reddit).

Video starten Destiny 2: Renegades zeigt in seinem Launch-Trailer die neue Bedrohung der Hüter Autoplay

Zwischen Trauer sorgen die Erinnerungen für eine bittersüße Melancholie

Wie unterschiedlich fallen die Reaktionen aus? Während sich eine Gruppe an letzten Hoffnungssträngen an ein mögliches Destiny 3 festhält, wurde dieses von Jason Schreier als sehr unwahrscheinlich eingestuft. In einem Post auf Bluesky betont der Brancheninsider, dass sich Destiny 3 nicht in aktiver Produktion befindet.

Andere Spieler, die das Ende von Destiny 2 mit mehr Akzeptanz annehmen, feiern die Momente der letzten Jahre, indem sie es ingame mit Zeremonien, Danksagungen an das Spiel und Videos würdigen.

Hier seht ihr eines dieser Videos in einem Post mit den Worten: „Heute bin ich ganz schön emotional … Danke für diese unglaubliche Reise, Bungie.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Welche Worte widmet die Community Destiny 2? Auf Reddit äußern viele Spieler ihren Dank an Bungie für die letzten Jahre, aber auch an die Community selbst, die für viele das Wichtigste an dem Action-MMO ist:

„Ich glaube, was die Leute an Destiny am meisten vermissen, ist die Community“, schreibt ThunderBay-616 auf Reddit. Auch IIApoll schreibt unter dem Videopost: „Ich habe wirklich das Gefühl, als hätte mir jemand ein Stück aus der Brust gerissen.“

Auch die MeinMMO-Community äußert Worte zum Abschied:

„Dass das Ende kommt, war absehbar, aber so unvermittelt schockt es einen dann doch. […] Wünsche allen Hütern, mit denen ich jemals gespielt habe, alles Gute und danke, danke für die geile Zeit. LG Vryday“ (Vryday)

„Habe seit nunmehr einem Jahr kein Destiny 2 mehr gespielt, doch irgendwie macht mich die Nachricht gerade ein wenig traurig. […] Mach’s gut, Destiny 2, ich werde dich vermissen.“ (Walez)

„Momentan fehlen mir ein wenig die richtigen Worte. Es war ja für viele von uns über die Jahre unser Zuhause.“ (Mike)

„Das Franchise hat einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Ich hoffe, wir sehen noch irgendwann ein Destiny-Spiel, das dem Franchise und vor allem den Fans gerecht wird.“ (Chris)

Habt ihr selbst Destiny 2 gespielt? Und falls ja, wie geht es euch mit diesen Neuigkeiten? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Wenn ihr mehr zu der Nachricht von Bungie wissen wollt, könnt ihr hier auf MeinMMO mehr erfahren: Destiny 2 macht nach 9 Jahren Schluss, kündigt das letzte Update an, spricht von einem Neuanfang