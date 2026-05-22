Chef verrät, wie es um GTA 6 steht, muss der Welt erklären, dass Mai nicht Sommer ist

Take-Two-Chef Strauss Zelnick hat verraten, wie es um den Release von GTA 6 steht und warum die Fans sich noch gedulden müssen.

Um wen geht es? Jedes Quartal dürfen die Aktionäre von Take-Two, dem Publisher von GTA 6, erfahren, wie es um das Unternehmen steht. Ein interessanter Moment für Fans von GTA 6, die derzeit hungrig auf Informationen warten.

Erst vor Kurzem war der Release des dritten Trailers vorhergesagt worden, doch dahintersteckte nur heiße Luft. Jetzt hat sich der Chef im Rahmen des sogenannten „Earnings Call“ aber zum Titel geäußert und verraten, wie es um den Release steht.

Hier könnt ihr nochmal den zweiten Trailer sehen:

Video starten Rockstar Games präsentiert GTA 6 im zweiten Trailer Autoplay

Mai ist gar nicht Sommer

Was hat es mit dem Sommer auf sich? Strauss Zelnick betonte bereits im letzten Earnings Call, dass man die Werbemaßnahmen für GTA 6 im Sommer starten möchte. Nachdem nun aber viele Fans bei den sommerlichen Temperaturen schon heiß auf den Trailer werden, musste der Take-Two-CEO nochmal deutlicher werden.

So erklärte er: „Ich glaube nicht, dass es in den nächsten Wochen schon Sommer sein wird, aber sobald es Sommer ist, will Rockstar mit der Vermarktung von ‚GTA 6‘ beginnen.“ In den USA fängt der Sommer am 21. Juni 2026 an.

Ob der Chef sich darauf festlegt, ist aber eher nicht zu erwarten. Klar ist: Die Gespräche rund um Trailer Nummer 3 dürfen sich die Fans für die nächsten Wochen sparen.

Immerhin steht das Release-Datum von GTA 6 jetzt wohl fest. Take-Two erwähnte gleich mehrfach in den Präsentationen, dass GTA 6 am 19. November 2026 auf den Konsolen startet. Über den PC-Release schwieg man jedoch weiter.

Was wurde noch verraten? Beim Earnings Call gab es auch Informationen zu den erwarteten Einnahmen von Take-Two bei GTA 6. Laut den Prognosen rechnet der Publisher mit Mehreinnahmen von über einer Milliarde US-Dollar. Zum Vergleich:

Take-Two meldete für sein Geschäftsjahr 2026 einen Umsatz von 6,72 Milliarden US-Dollar und übertraf damit sogar die eigene Prognose

Die Prognose von Take-Two für das Geschäftsjahr 2027 liegt bei 8 bis 8,2 Milliarden Dollar

Natürlich sind dabei auch die Einnahmen aus verschiedenen anderen Titeln und Bereichen eingerechnet. Dass GTA 6 zum Milliarden-Spiel wird, ist damit allerdings wahrscheinlich.

Laut dem Magazin 3DMGame soll der CEO in der anschließenden Frage-und-Antwort-Runde auch positiv auf die Monetarisierungsmöglichkeiten von GTA 6 geblickt haben. So soll er gesagt haben:

Werden wir uns bis zur Veröffentlichung von „GTA 6“ zurücklehnen und entspannen? Ganz im Gegenteil. Unser Team hält sich seit 17 Jahren an das Motto „Zum Frühstück rotes Fleisch“. In den kommenden Monaten werden wir noch mehr rotes Fleisch essen.

Dieses Statement könnte laut 3DMGame so interpretiert werden, dass Take-Two radikalere Monetarisierungsmethoden für GTA 6 in Betracht zieht – darunter unter anderem In-Game-Käufe, exklusive Mitgliedervorteile oder sogar Abonnementstufen bzw. Preiserhöhungen speziell für GTA 6.

Der Preis und das genaue Datum des nächsten Trailers von GTA 6 bleiben weiterhin ein Geheimnis. Immerhin wissen jetzt alle Fans, wann der Sommer in den USA startet und dass man die nächsten Wochen erst einmal nichts erwarten sollte. Alle aktuellen Informationen zu GTA 6 erfahrt ihr hier: GTA 6: Potenzieller Preorder-Start – Gerüchte, möglicher Trailer und Preis