Elder Scrolls Online macht euch zu Jack Sparrow mit Schiff und Taucherglocke

Mit Saison 1 soll The Elder Scrolls Online eine neue Event-Aktivität erhalten, die euch auf die hohe See führt und zu Piraten macht. Wie sich das im Detail spielt, haben die Devs jetzt verraten.

Was planen die Entwickler für ESO? Mit den neuen Saisons möchten die Entwickler von The Elder Scrolls Online in Zukunft bekanntlich mehr Mut wagen und mit Ideen und ungewohnten Inhalten herumexperimentieren. Dazu gehört das Event „Tamriels Hohe See“, das in der nächsten Saison 1 seine Premiere feiern soll.

Auf Twitch haben Associate Design Director Mike Finnigan und Lead Narrative Designer Michael Zenke diesen Inhalt genauer vorgestellt und Gameplay gezeigt. Im Folgenden fassen wir euch die wichtigsten Erkenntnisse zusammen.

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Jack Sparrow ruft an, will sein Schiff zurück

In der ersten Andeutung von „Tamriels Hohe See“ im Januar 2026 sprachen die Entwickler von der Einführung von Weltmeeren, großen Schiffen und Schiffskämpfen. Das klang sehr ambitioniert für ein eh schon sehr umfangreiches MMORPG wie ESO.

Im April konkretisierten die Devs dann, dass uns hier letztlich doch „nur“ ein Event-basierter Inhalt erwartet, der Seeschlacht-Elemente, Erkundungen unter der Meeresoberfläche und Begegnungen im Wasser unter einen Taucherhelm bringen soll.

Im jüngsten Stream betonen die Entwickler zuerst noch einmal, dass sie etwas Vergleichbares noch nie gemacht haben. Das Feedback der Spieler sei daher entscheidend, was aus „Tamriels Hohe See“ in Zukunft werden könnte – ähnlich wie beim aktuellen Nachtmarkt.

Das Event dreht sich um eine Quest, welche die maritime Vergangenheit von Tamriel beleuchtet und daher einen ordentlichen Anteil an Lore und Story besitzen wird. Wenn ihr diesen Auftrag meistert, erhaltet ihr für die Dauer des Events Zugang zu eurem eigenen Schiff.

Mit dem könnt ihr dann leider nicht frei die hohe See des Spiels unsicher machen. Stattdessen fungiert es als eine Art Stützpunkt, von dem aus ihr euch in einem instanziierten Bereich in Daily-Quest-Manier auf Schatzjagd begebt. Das Schiff versprüht dabei einige „Fluch der Karibik“-Vibes, da es lange in den Tiefen des Meeres gelegen hat, und daher von Korallen und Seetang durchzogen ist.

Ab und an wird das Schiff sogar von feindlichen Piraten attackiert. Ihr müsst den Angriff dann zurückschlagen und durch Reparaturen verhindern, dass eure mobile Basis erneut in die Tiefe sinkt. Dabei helfen euch Katapulte, die Angreifer selbst unter Feuer zu nehmen. Laut den Entwicklern ist diese Herausforderung solo sehr gut spielbar, ihr könnt euch aber auch mit Freunden zusammenschließen.

Hinter dem Feature der Hohen See steckt ein Event, das euch auf Schiffen kämpfen und die Tiefen der Meere erkunden lässt.

20.000 Meilen unter dem Meer

Wenn es euch gelingt, den Angreifer zurückzuschlagen, startet der nächste Teil des Events: Über eine Taucherglocke der Dwemer erreicht ihr den Unterwasserbereich von „Tamriels Hohe See“. Am Grund angekommen, könnt ihr die Glocke verlassen – eine magische Sauerstoffblase sorgt dafür, dass ihr nicht ertrinkt und vom Druck der Tiefe zerquetscht werdet.

Zudem könnt ihr euch dank ihr relativ normal unter Wasser bewegen. Ihr seid ein wenig langsamer und könnt in der Tiefe eine Art Mondsprung durchführen. Die Entwickler simulieren aber kein echtes Wasser-Level mit Kämpfen, bei denen ihr träge durchs Wasser schwimmt. Eure Blase kann jedoch platzen. Zum Glück könnt ihr euch an bestimmten Orten eine neue Blase erschaffen.

Unter Wasser trefft ihr neben feindlichen Kreaturen auch allerlei anderes Zeug wie Nachrichten in Flaschen, Sprungrätsel und die bereits erwähnten Schätze. Durch die zugehörige Daily-Quest könnt ihr die Tiefen während der Event-Dauer täglich unsicher machen.

Über das Event könnt ihr euch neben einem neuen Mount diverse Cosmetics und Einrichtungsgegenstände für euer Eigenheim erspielen – dazu gehören etwa die Taucherglocke, ein Fischglas oder eine Krabbe, die sich auf einem Stein sonnt.

Saison 1 und Update 51 sollen irgendwann im Sommer live gehen, wobei das Debüt auf dem Testserver wohl für Juli geplant ist. Es dauert also nicht mehr allzu lange, bis ihr das Event selbst ausprobieren könnt. Habt ihr Bock drauf? Oder habt ihr nach der ersten Ankündigung mehr erwartet? Verratet es uns gern in den Kommentaren. Mehr zur Zukunft des MMORPGs erfahrt ihr hier: Elder Scrolls Online formt seine Zukunft neu, die spannendste Neuerung gibt’s aber erst Ende 2026