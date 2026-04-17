Elder Scrolls Online bekommt bald eine neue Zone wie es sie noch nie gab, soll das Highlight von Saison 0 sein

Obwohl Saison 0 von The Elder Scrolls Online schon seit dem 2. April 2026 läuft, kommt das Highlight der Saison erst am 29. April auf die Server des MMORPGs. Hinter dem Nachtmarkt steckt eine Region, wie es sie noch nie in Tamriel gegeben haben soll.

Was steckt hinter der neuen Zone von ESO? Der Nachtmarkt ist eine Event-Zone und damit die erste ihrer Art. Sie öffnet das erste Mal im Zuge der aktuellen Saison 0 vom 29. April bis zum 17. Juni 2026. Während einer späteren Saison könnte das Feature aber in angepasster Form zurückkehren.

Der Nachtmarkt erscheint in Ferngrab, einer Ebene im Reich des Vergessens, die ESO-Veteranen bereits durch den DLC Deadlands kennen könnten. Den Markt selbst kontrollieren die drei Fraktionen Krawall, Tausend Augen und Glanzvoller Ansporn.

Ihr entscheidet, für welche der Gruppierungen ihr euer Ansehen steigern möchtet. Ist eure Gunst bei der Fraktion eurer Wahl hoch genug, schaltet ihr Waren bei den zugehörigen Händlern und Dekorationen für euer Nachtlager (ein neues Eigenheim, das ihr im Zuge des Tutorial erhaltet) frei.

Video starten Microsoft bringt Elder Scrolls Online mit buntem Trailer auf die große Bühne Autoplay

Nachtmarkt – so startet ihr euer Abenteuer in der Event-Zone

Während die Event-Zone aktiv ist, könnt ihr einfach zum hiesigen Sternenlichtplatz reisen. Das ist die neutrale Zone des Nachtmarkts, die von allen drei Fraktionen gehalten wird. Dort erfahrt ihr mehr zu den Gruppierungen und ihren Zielen, außerdem startet ihr hier die Hauptgeschichte der Region.

Von dort aus könnt ihr in einen der drei Bezirke des Nachtmarkts aufbrechen: Sorgenfreund, das Krabblerrevier und die Dörre. Die Entwickler warnen aber davor, alleine loszuziehen. Sie vergleichen die Herausforderung mit den Verliesen des MMORPGs, nur dass man überall auf andere Gruppen treffen kann.

Der Nachtmarkt ist vom Schwierigkeitsgrad her vergleichbar wie Verliese. Bringt also Verstärkung mit.

Wenn ihr mit eurem Abenteuer loslegt, sind Teile der Bezirke für euch nicht zugänglich. In der Dörre blockiert etwa ein Sandsturm einige der Pfade. Erst wenn ihr die hiesigen Reliktsplitter erbeutet und diese in besondere Relikte umwandelt, öffnen sich sichere Passagen in die bis dato versperrten Gebiete. Das Relikt Schimmerlampe vertreibt etwa die Unheilvolle Finsternis aus dem Bezirk Sorgenfreund.

In den Bezirken erwarten euch aber nicht nur Kämpfe wie in den Verliesen oder die Erkundung der Zone, um Reliktsplitter zu finden. Ihr müsst auch Rennen meistern, Rätsel lösen und Quests absolvieren.

Das Nachtlager ist bald euer neues Eigenheim in ESO!

Die Belohnungen des Nachtmarkts

Die erste, spannende Belohnung winkt bereits, wenn ihr die Einführungsquest auf dem Sternenlichtplatz absolviert: ihr erhaltet das Nachtlager als Heim. Euer neues Eigenheim besitzt als Highlight eine Schatzkammer, die euren aktuellen Wohlstand widerspiegelt. Über euren Fortschritt in den Bezirken könnt ihr zudem weitere Flügel freischalten.

Viele weitere Belohnungen gibt es etwa, wenn ihr die Bosse des Nachtmarkts bezwingt. Die lassen Handelsbarren, Stilseiten, Einrichtungspläne, Gold und Ausrüstung fallen. Über euren Gunst-Fortschritt bei eurer gewählten Fraktion erhaltet ihr für Gold bei Händlern zudem Einrichtung, Stilseiten, kuratierte Setgegenstände und mehr.

Begleitet wird die aktive Zeit der Event-Zone von einer Kampagne der Goldenen Vorhaben, die weitere Belohnungen verspricht. Wer das Maximum aus dem Ereignis herausholen möchte, sucht sich also auf dem Sternenlichtplatz einen Gruppe und stürzt sich auf die vielen Gegner, Aktivitäten und Herausforderungen des Events. Mehr zur aktuellen und kommenden Saisons findet ihr hier: Elder Scrolls Online formt seine Zukunft neu, die spannendste Neuerung gibt’s aber erst Ende 2026