No Man’s Sky haut das nächste kostenlose Update raus, das die Fans wegbläst: „Jemand soll Sean sagen, dass ihm schon alle vergeben haben“

Der Sci-Fi-Spiel No Man’s Sky erhält auch mehr als 10 Jahre nach Release regelmäßig Updates. Jetzt kommt das Swarm-Update. MeinMMO fasst für euch zusammen, worauf ihr euch freuen könnt.

Was ist das für ein Update? Mit dem neuen The Swarm -Update gibt HelloGames den Spielern wieder einen Grund, in No Man’s Sky abzutauchen. Das Update ging heute live und ist – wie auch die zahlreichen Updates zuvor – kostenlos.

In dem Update dreht sich alles um den Schwarm, den ihr in 3 Teams bekämpfen müsst, da die Planeten von den Schwärmen korrumpiert werden. Wählt eines der Teams (The Royal, The Sage und The Weaver) aus und sprecht euch mit euren Teamkameraden im Kampf gegen den Schwarm ab.

Der Schwarm besteht aus agilen und flexiblen Drohnen und kleinen Schiffen, die eine schwierige Herausforderung darstellen können. Am Ende des Schwarms steht das große Mutterschiff, das die Planeten bedroht und alle Vorbeikommenden angreift.

Zeit ist dabei eine wichtige Ressource: Ihr könnt nur begrenzt mit eurem Team zusammen gegen den Schwarm kämpfen. Das beste Team möge gewinnen und wird in der Anomalie verewigt.

Einen Eindruck in die rasanten Kämpfe erlangt ihr mit dem Trailer:

Video starten No Man’s Sky lässt im neuen Trailer den Schwarm auf die Menschheit los Autoplay

Swarm-Update bringt neue Gegner und Zusammenarbeit

Was gibt es für Neuerungen? Die große Mission gegen den Schwarm wird noch von anderen Neuerungen unterstützt:

Im Kampf gegen den Schwarm bekommt ihr natürlich auch neue Ausrüstung, die ihr verwenden könnt. Die Direwasp-Rüstung besteht aus insgesamt sieben Teilen und kleidet euch in einen metallenen Look mit roten Akzenten.

Zusätzlich zur neuen Rüstung könnt ihr auch das neue Direwasp Flightpack bekommen und euch die Technologie der Schwärme zunutze machen.

Eine neue Waffe darf natürlich auch nicht fehlen: Der Direwasp Disintegrator ist ein leistungsstarkes Gewehr, das ihr perfekt gegen die großen Gruppen von Gegnern einsetzen könnt.

Einen Vorteil in Sachen Strategie könnt ihr euch erarbeiten, wenn ihr abgestürzte Schwärme untersucht. Außerdem könnt ihr Mittel und Wege finden, um das Netzwerk des Schwarms zu zerstören.

Nicht nur im Weltraum könnt ihr kämpfen: Auch auf den Planeten selbst müsst ihr die Schwärme abschießen.

Die gesamten Patch Notes könnt ihr auf nomanssky.com lesen.

Übrigens: Wenn dieses Update der Auslöser für euch ist, ganz neu in No Man’s Sky abzutauchen, so könnte der Zeitpunkt besser nicht sein. Das Spiel ist bis zum 8. Juni 2026 um 60 % auf Steam reduziert und kostet somit nur 23,59 Euro.

Wie wirkt das neue Update auf euch? Wollt ihr nochmal in den Weltraum starten? Schreibt es uns in die Kommentare!

Heutzutage erfreut sich No Man’s Sky großer Beliebtheit und gilt als Vorbild für andere Sci-Fi-Spiele. Doch zu Release sah die Zukunft von No Man’s Sky noch sehr düster aus: Vor 10 Jahren war No Man’s Sky eine Lachnummer mit vielen Fehlern – Das war sein Weg zum Hit und Vorbild für Sci-Fi-Games