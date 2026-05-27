Neues RPG zu Herr der Ringe ist „Herzensprojekt“ für Warhorse, der Fokus des Spiels dürfte allen Fans gefallen

In einem Community-Stream sprachen Entwickler von Warhorse über die aktuellen Projekte und dabei ging es natürlich auch um das frisch angekündigte Rollenspiel für Herr der Ringe.

Was haben die Entwickler verraten? Schauen wir uns zuerst die neuen Infos zum frisch angekündigten Rollenspiel zu Herr der Ringe an.

Viktor Bocan, seines Zeichens Design Director bei Kingdom Come: Deliverance 2, leitet die Entwicklung des Mittelerde-RPGs.

Uns erwartet ein Open-World-Abenteuer, bei dem der Fokus auf der immersiven Welt und der Story liegen soll – also genau wie bei den beiden Kingdom-Come-Teilen.

Die Entwickler versprechen „interessante Charaktere, unvergessliche Orte und natürlich einen starken erzählerischen Fokus“.

Für das Team von Warhorse ist das Mittelerde-RPG ein „Herzensprojekt“ und man möchte in alles eintauchen, was das Universum zu bieten hat.

Einen Release-Zeitraum können die Entwickler noch nicht eingrenzen. Die Ambitionen sind jedoch groß, wie das folgende Zitat von PR-Chef Tobias Stolz-Zwilling beim jüngsten Community-Stream auf YouTube vermuten lässt (via techradar.com).

Mit KCD1 und KCD2 haben wir eine sehr einzigartige Art und Weise, wie wir RPGs entwickeln und wie wir RPGs verstehen. Ich habe mal in einem Interview auf der Gamescom gesagt, dass wir die neuen Könige der RPGs werden wollen. Dazu stehe ich immer noch. Ich weiß, das klingt ein bisschen großspurig, aber ich stehe wirklich dazu. Ich denke, wir haben unsere ganz eigene Formel, die ihr da draußen liebt. Das ist auch einer der Gründe, warum die Nachrichten [bei der Ankündigung des Mittelerde-RPGs] so hohe Wellen geschlagen haben – weil die Leute darauf vertrauen, dass wir wissen, was wir tun.

Wer Kingdom Come 2 noch nicht gespielt hat, aber RPGs mit immersiven Welten mag, sollte unbedingt mal reinschauen!

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Das nächste Kingdom Come ist näher als gedacht

Was ist mit Kingdom Come 3? Das Team von Warhorse arbeitet derzeit nicht nur am Mittelerde-RPG, sondern auch am neuen Rollenspiel für das Universum von Kingdom Come. Hier hat Creative Director Prokop Jirsa erneut die Leitung, und die Entwickler rechnen aktuell mit einem Release im nächsten Geschäftsjahr (also irgendwann 2027 oder Anfang 2028).

Das könnte wiederum darauf hinweisen, dass das nächste Kingdom Come nicht erneut einen riesigen Sprung beim Umfang macht. Der zweite Teil hat mich beispielsweise über 100 Stunden Spielzeit gekostet. Beim ersten Kingdom Come stehen etwas über 50 Stunden auf dem Tacho. Ich könnte gut damit leben, wenn sich ein drittes Kingdom Come irgendwann dazwischen einfinden würde.

Wie seht ihr das? Und welche Hoffnungen habt ihr für das Mittelerde-RPG? Verratet es uns gern in den Kommentaren! MeinMMO-Redakteurin Sophia ist seit der Ankündigung ganz aus dem Häuschen und kann es kaum erwarten, Mittelerde im Warhorse-Stil unsicher zu machen. Das Warum und Wieso klärt sie in diesem Artikel: Meine von Amazon geschundene Seele heilt: Das RPG zu Herr der Ringe von Warhorse kommt