Herr der Ringe RPG: Release, Plattformen und mehr – Alles, was wir bisher zum Rollenspiel der KCD-Macher wissen

Warhorse, die Macher der gefeierten Reihe zu Kingdom Come: Deliverance, haben die Arbeiten an einem Rollenspiel in Mittelerde angekündigt. Alles, was wir zum HdR-RPG bisher wissen, lest ihr hier zusammengetragen.

Was ist das für ein Spiel? Die Entwickler von den beiden beliebten Rollenspielen Kingdom Come: Deliverance und Kingdom Come Deliverance II haben auf x.com angekündigt, dass sie derzeit an einem „Rollenspiel mit Open World im Mittelerde-Setting“ arbeiten.

Was weiß man dazu bisher? Abseits der Ankündigung gibt es derzeit keine weiteren Infos. Mehr Infos dazu soll es beizeiten geben. Es sind bisher also weder Titel noch ein Release-Zeitraum oder irgendwelche Features bekannt.

Merkt euch diesen Beitrag aber gern, denn wir aktualisieren ihn jedes Mal, wenn es neue Infos zu dem Projekt gibt, sodass ihr immer auf dem neusten Stand seid.

Wann kann man mit einem Release rechnen? Vermutlich werden wir uns noch eine ganze Weile gedulden müssen, bis das Spiel tatsächlich erscheint. In dem Post gibt es keinerlei Hinweise darauf, wie lange das Team schon an dem Spiel arbeitet. Eine Wartezeit von einigen Jahren ist also wahrscheinlich.

Gibt es schon einen Trailer? Nein, dementsprechend gibt es auch noch keinen Trailer. Wer sich aber einen Einblick in die Arbeit der Entwickler verschaffen möchte, kann sich die Videos zu Kingdom Come: Deliverance I und II ansehen:

Video starten Kingdom Come: Deliverance 2 zeigt Royal Edition mit allen DLCs fürs Mittelalter-Rollenspiel Autoplay

Für welche Plattformen ist ein Release wahrscheinlich? Ganz genau lässt sich das natürlich nicht vorhersagen, aber wenn man sich an ihren anderen Titeln orientiert, könnte das neue RPG zu Herr der Ringe für folgende Plattformen erscheinen:

PC

PlayStation 5

Xbox Series X|S

Da KCD2 noch keine Umsetzung für die Nintendo Switch erhalten hat und es beim ersten Teil ganze 6 Jahre gedauert hat, bis er auf Nintendos Konsole erschienen ist, würden wir uns an dieser Stelle erstmal keine allzu großen Hoffnungen machen, dass es dieser Titel direkt zu Release auf die Switch schaffen könnte.

Nachdem die letzten Projekte zum HdR-Franchise eher mäßig bei den Spieler ankamen oder gar nicht erst erschienen sind, gibt die Ankündigung von einem so erfahrenen Studio im RPG-Bereich neue Hoffnung. MeinMMO-Redakteurin Sophias Herz schlägt jedenfalls schon bis zum Mond: Meine von Amazon geschundene Seele heilt: Das RPG zu Herr der Ringe von Warhorse kommt