GTA 6: Release, Trailer, Map und mehr – Die wichtigsten Infos zum Action-Spiel

Mit GTA 6 ist der neueste Teil von Grand Theft Auto in Entwicklung. Wir fassen euch alle bekannten Infos zum neuesten Spiel von Rockstar Games zusammen.

Rockstar Games hat bislang noch nicht viele Infos zu GTA 6 veröffentlicht. Wir fassen euch hier jedoch alle bereits bekannten Infos zusammen.

Die wichtigsten Infos zu GTA 6 in der Übersicht:

GTA 6 ist der neuste Teil der beliebten Spielreihe „Grand Theft Auto“ von Rockstar Games

GTA 6 erscheint am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X|S

Die Protagonisten von GTA 6 heißen Lucia Caminos und Jason Duval

Der erste Trailer zu GTA 6 erschien im Dezember 2023, im Mai 2025 folgte ein zweiter Trailer

GTA 6 spielt in der Großstadt Vice City, es gibt jedoch weitere Orte außerhalb der Stadt, darunter ein Nationalpark und 2 kleine Städte

Update: Der Artikel wurde zuletzt am 20. Mai 2026 aktualisiert und strukturell umgebaut.

Mit unserem Verzeichnis könnt ihr zudem schnell zu den einzelnen Info-Blöcken springen:

GTA 6: Release auf PS5 und Xbox Series X|S

Wann ist der Release von GTA 6? Der Release von GTA 6 ist für den 19. November 2026 geplant. Das Spiel wird zunächst nur auf PS5 und Xbox Series X/S erscheinen.

Ursprünglich sollte GTA 6 im Herbst 2025 erscheinen, doch Rockstar Games hat den Release am 2. Mai 2025 verschoben. Dann, wurde einige Monate danach, der zweite Release-Termin ebenfalls verschoben. Jetzt kommt das Spiel im Herbst 2026.

GTA 6 für PC – Was wissen wir?

Kommt GTA 6 für den PC? Ja, eine PC-Version ist für GTA 6 geplant, doch diese soll laut Strauss Zelnick, dem CEO von Take-Two, später erscheinen. Die Entwickler möchten zuerst die Kernspieler bedienen, und dazu gehören die Konsolen-Fans auf der PlayStation 5 und der Xbox Series X.

Wann kommt GTA 6 für den PC? Das lässt sich bislang noch nicht abschätzen. Möglich wären einige Monate Wartezeit. Als GTA 5 damals erschien, mussten Spieler ungefähr bis zu 19 Monate warten, bis sie das Spiel nach Konsolen-Release auf dem PC zocken konnten.

GTA 6 Trailer: Rockstar Games offenbart erste Blicke

Der erste Trailer zu GTA 6 ist am 5. Dezember 2023 erschienen. Rockstar Games hat das 1,5-minütige Video 15 Stunden vor dem eigentlichen Zeitplan veröffentlicht, weil der Trailer im Internet geleakt wurde und in den sozialen Netzwerken kursierte.

Hier seht ihr den Trailer zu GTA 6:

Video starten Rockstar Games zeigt GTA 6 erstmals im Trailer Autoplay

Was zeigt der erste Trailer von GTA 6? Der Trailer von GTA 6 liefert erste Eindrücke von dem Stadtleben der Metropole Vice City. Zusätzlich zu den ersten Bildern der Skyline und einem Blick in die umliegenden Sümpfe werden uns auch die Hauptcharaktere inklusive der Protagonistin Lucia vorgestellt. Ebenso sehen wir einige Szenen, die Anspielungen auf verrückte Situationen aus dem echten Leben sind und sich in Florida zugetragen haben.

Trailer 2 von GTA 6 stellt neue Charaktere vor

Am 6. Mai hat Rockstar Games dann einen zweiten Trailer zu GTA 6 veröffentlicht, der dann auch noch einmal das neue Release-Datum präsentiert.

Video starten Rockstar Games präsentiert GTA 6 im zweiten Trailer

Was zeigt der zweite Trailer von GTA 6? Im zweiten Trailer hat Rockstar Games die Protagonisten genauer vorgestellt und einen größeren Fokus auf die Beziehung der beiden gelegt – diese sind anscheinend ein Liebespaar, das zusammen Verbrechen begeht. Außerdem wurden weitere Charaktere wie Cal Hampton, Raul Bautista und Brian Heder erstmalig vorgestellt, die bis zur Veröffentlichung des zweiten Trailers unbekannt waren.