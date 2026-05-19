Die neuen Pokémon-Karten begeistern meine Freundin so wie mich als Kind – dabei ist sie nicht mal Fan

Im Mai erscheint eine neue Erweiterung des Pokémon-Sammelkartenspiels. MeinMMO-Autor Paul Kutzner durfte bereits einen exklusiven Blick auf das Set werfen.

Am 22. Mai 2026 erscheint die nächste Erweiterung der Pokémon-Sammelkarten aus der Hauptreihe Mega-Entwicklungen. Diese trägt den Namen „Wachsendes Chaos“ und bringt, wie gewohnt, viele neue Karten mit. Der große Star der neuen Erweiterung ist Mega-Quajutsu-Ex.

Obwohl die Erweiterung noch nicht erschienen ist, durfte ich bereits einen Blick auf einige der neuen Karten werfen. Und nicht nur bei mir haben sie für Begeisterung gesorgt. Denn meine Freundin und ich haben eine Tradition, wenn ich neue Pokémon-Karten erhalte. Und das, obwohl sie mit Pokémon eigentlich nicht viel anfangen kann.

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Jede Karte ist besonders

Immer wenn ich neue Karten bekomme, haben wir ein festes Ritual. Ich öffne die Karten nicht, bevor meine Freundin da ist. Stattdessen setzen wir uns gemeinsam an unseren Tisch und teilen alle Booster auf 2 Stapel auf. Dabei wird penibel darauf geachtet, dass jeder nach Möglichkeit nicht nur die gleiche Anzahl an Boostern hat, sondern auch die gleichen Cover-Monster.

Für meinen Vorab-Test der Erweiterung habe ich eine Top-Trainer-Box erhalten. Zuerst haben wir die Box geöffnet und uns die ganzen Extras angeguckt, die in solchen Boxen vorhanden sind: die Promo-Karte, die Münze, die Würfel, die Karten-Trenner sowie die Karten-Hüllen. Außerdem sind in einer TTB noch 9 Booster, 40 Energiekarten sowie eine Code-Karte für das Pokémon-Sammelkartenspiel-Live enthalten.

Der Inhalt der Top-Trainer-Box

Die Promo-Karte der neuen Erweiterung ist eine wunderschöne Fullart-Variante von Fynx. Die Karte hat es uns beiden direkt angetan.

Nach der Betrachtung der Promo-Karte und der weiteren Extras war es Zeit, sich den Boostern zu widmen. Durch die 9 Booster der Top-Trainer-Box hatten wir einiges zu tun. Schließlich gab es hier viele Karten, die aus ihren Boostern befreit, betrachtet und in Schutzhüllen gesteckt werden wollten.

Fynx, die Promo-Karte der Box

Und hier konnten wir nun wieder unser Ritual durchführen: Alle Packs wurden auf 2 Haufen aufgeteilt und abwechselnd von uns geöffnet. Dabei öffnen wir jedes Booster-Pack nacheinander und nie zeitgleich. In jedem Pack gucken wir und Stück für Stück jede einzelne Karte in Ruhe an, bevor wir zur nächsten schreiten.

Dabei sind nicht nur die sogenannten „Hits“ wie Fullart-Karten für uns besonders. Es gibt so viele interessante Karten, die teilweise durch die liebevollen Artworks der Pokémon bestechen oder auch durch witzige Attacken-Namen sowie Fähigkeiten und Effekte, die in Kämpfen sehr unterhaltsam sein können.

Wir haben wieder einige Karten gezogen, die es uns besonders angetan haben.

Deoxys Vulpix Voltilamm Xerneas Iksbat

Es ist vor allem schön, diese Freude mit meiner Freundin teilen zu können. Obwohl sie eigentlich nicht viel mit Pokémon am Hut hat. Sie kann weder mit dem Anime, noch mit den Spielen für Konsolen und Smartphone viel anfangen. Dennoch teilt sie die Freude mit mir, neue Karten öffnen zu können. Davon lässt sie sich immer wieder begeistern. So wie es mir bereits vor vielen Jahren als Kind ging, wenn es neue Booster gab.

Manche Dinge ändern sich halt nie und werden noch schöner, wenn man sie gemeinsam teilen kann. Und dazu gehört bei uns auch das Öffnen von Pokémon-Karten.

Auch in der Vergangenheit durfte ich bereits eine Erweiterung vorab testen. Natürlich war auch damals meine Freundin in den Prozess mit involviert. Dort haben uns die sogenannten Build & Battle Boxen so neugierig gemacht, dass wir sie auch direkt in Kämpfen testen mussten: Nach mehr als 20 Stunden im Pokémon TCG hat mich die neue Erweiterung wieder total gepackt.