Nach mehr als 20 Stunden im Pokémon TCG hat mich die neue Erweiterung wieder total gepackt

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4 Min. Paul Kutzner 0 Kommentare Lesezeichen
Nach mehr als 20 Stunden im Pokémon TCG hat mich die neue Erweiterung wieder total gepackt

MeinMMO-Autor Paul Kutzner durfte bereits einen Blick auf die Top-Trainer-Box und 2 Build & Battle Boxen der kommenden Erweiterung „Optimale Ordnung“ vom Pokémon TCG werfen. Und hat dabei viel Freude gehabt.

Regelmäßig erscheinen neue Erweiterungen für das Pokémon TCG. So auch am 27. März 2026. Dann kommt die nächste Erweiterung „Optimale Ordnung“, die Teil der Serie „Mega-Entwicklung“ ist. Im Fokus dieser Erweiterung steht das legendäre Monster Zygarde in der Mega-ex-Form.

Ich durfte bereits einen Blick auf einige Produkte der neuen Erweiterung werfen und mich mit den Decks in Kämpfe wagen. Und die haben mir richtig viel Spaß gemacht.

Auch virtuell könnt ihr inzwischen Karten sammeln und Kämpfe austragen:

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Erst sammeln, dann kämpfen

Was durfte ich testen? Die Produkte der neuen Erweiterung, die ich testen durfte, waren die sogenannte Top-Trainer-Box sowie 2 Exemplare der Build & Battle Boxen.

In der Top-Trainer-Box befinden sich neben 9 Booster-Packs der Erweiterung auch eine Promo-Karte, Kartenhüllen, Schadens-Würfel, ein Münzwurf-Würfel, eine Kunststoffmünze, Trenner für das Sortieren von Karten in der Box, 1 Code-Karte sowie 40 Energiekarten.

Besonders hat es mir hier die Promo-Karte von Balgoras angetan. Ich finde das Pokémon selbst und vor allem auch die grafische Gestaltung der Karte sehr ansprechend. Doch auch abseits der Promo-Karte steckten in den Boostern einige tolle Karten, die mich durch ihre Gestaltung sehr angesprochen haben.

Pokemon TCG Top-Trainer-Box
Das steckt in der Top-Trainer-Box…
Pokemon TCG Build & Battle Box
… und das in einem der Build & Battle Boxen

Die Build & Battle Boxen gibt es mit 4 verschiedenen Inhalten, die von außen jedoch nicht erkennbar sind. Jede Variante besitzt 1 Promo-Karte und 39 weitere Karten, die auf genau diese Promo-Karte abgestimmt sind. Zudem sind noch jeweils 4 Booster-Packs aus der Erweiterung dabei.

In meinen beiden Boxen hatte ich einmal das Deck mit Monargoras sowie einmal mit Thanathora. Da meine Freundin und ich in der Vergangenheit bereits Anfänger-Decks nutzten, die wir mit der Zeit etwas angepasst haben, wurde es also Zeit, die neuen Decks zu testen.

Dafür schnappten wir uns zunächst die Karten aus den Boostern und fügten jedem Deck noch 20 weitere Karten hinzu, sodass wir am Ende 2 Decks mit je 60 Karten hatten.

Pokemon TCG Karten
Einige der schönsten Karten, die ich erhalten habe

Wie verliefen die Kämpfe? Bereits vorab schauten wir uns die Decks an und stellten fest, dass die Stärken durchaus unterschiedlich sind. Während das eine Deck auf Monargoras setzte, was kaum zu besiegen war, sobald es einmal im Spiel lag, setzte das 2. Deck eher auf Monster mit moderaterem Schaden, die jedoch schneller ausgespielt werden konnten.

Meine Freundin entschied sich für das Monargoras-Deck, während ich mir Thanathora schnappte. Für die Duelle benutzen wir grundsätzlich eine Unterlage, die uns in der Vergangenheit bereits gute Dienste geleistet hat.

Insgesamt spielten wir 3 Duelle, wovon sie zwei und ich eins gewinnen konnte. Spaß hatten wir in allen drei Runden, was auch an den neuen Karten und Mechaniken lag. Da ist etwa die Fähigkeit von Thanathora, in jeder Runde eine weitere Energie-Karte spielen zu können, oder das PokéPad, mit dem man sich eine Pokémon-Karte aus dem Deck schnappen kann.

Dennoch fiel uns bei den Spielen auf, was für Karten uns in den Decks noch fehlen. Das Thanathora-Deck hatte öfters damit zu kämpfen, ausreichend Energie-Karten aus dem Deck zu ziehen, und beiden Decks fehlte die Möglichkeit, die eigenen sowie gegnerischen Monster schnell beziehungsweise überhaupt austauschen zu können.

Pokemon TCG Praxistest
Die neuen Decks im Praxistest

Warum bin ich wieder voll drin? Grundsätzlich sei gesagt, dass wir uns beide nicht mehr im Anfänger-Feld bewegen, aber auch nicht mit den Meta-Decks der Profis spielen wollen. Die Kämpfe im Pokémon TCG stellen für uns eine schöne und entspannte Abwechslung dar, um ein paar Stunden Spaß zu haben. Und davon hatten wir bereits einige.

Dennoch schaue ich immer wieder gern, was ich an den Decks noch anpassen kann, ohne die grundlegende Mechanik des Decks über Bord zu werfen. Nach den ersten Runden bin ich also schon wieder dabei, die Decks zu analysieren und zu schauen, welche Karten wir entfernen und welche hinzufügen könnten.

Der bisherigen Erkenntnis, einige weitere Energie-Karten hinzuzufügen sowie Karten wie Tausch (kostenfreies Austauschen der eigenen Monster) und die Befehle vom Boss (Austausch des gegnerischen Monsters) ins Deck aufzunehmen, werden mit Sicherheit noch einige weitere folgen.

Genau das hat mich bereits bei unseren ersten Anfänger-Decks begeistert und tut es jetzt auch wieder. Deck anpassen, Kämpfe austragen, Optimierungen überlegen, Deck erneut anpassen. Daher freue ich mich jetzt schon auf die nächsten Kämpfe und die Überlegungen im Anschluss, wie wir die Decks noch ausgeglichener und die Kämpfe noch spannender gestalten können.

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Quelle(n): Unsplash.com (Titelbild)
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