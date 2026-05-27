Trainer fliegt für Pokémon GO 9.600 Kilometer, um als Erster eine besondere Sammlung zu vervollständigen

Das Pokémon GO Fest lockt mit verschiedenen Belohnungen, die Spieler erwarten. Eine Ankündigung war für einen Spieler so wichtig, dass er dafür bis nach Japan flog, um das letzte Puzzleteil einer Sammlung zu finden.

Was ist das für eine Sammlung? Der Trainer Tra-ell präsentiert der Community von Pokémon GO auf Reddit mit Stolz, dass er eine besonders seltene Sammlung vervollständigt hat. Er hat jede Form von Inkognito von A bis Z gefangen, einschließlich dem „!“- und „?“-Inkognito, und somit im Pokédex eingetragen … und zwar in ihren jeweiligen Shiny-Formen.

Damit gehört er zu den ersten und einzigen Spielern weltweit, vielleicht ist er sogar der erste, der das beweisen kann. Denn diese Errungenschaft ist erst seit kürzester Zeit überhaupt möglich.

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9.600 Kilometer Luftlinie für ein fehlendes Pokémon

Was macht den Erfolg noch beeindruckender? Alle Inkognitos zu sammeln, ist bereits eine Herausforderung an sich: Es gibt insgesamt 23 Versionen, von denen er dann auch die noch seltenen Shiny-Varianten gefangen hat.

Das letzte Shiny-Inkognito, das ihm noch fehlte, war das Q. Und genau das feierte zum Zeitpunkt des GO Fests in Japan sein Debüt in dieser Form.

Da die besonderen Event-Pokémon vor Ort alle Versionen von Inkognito beinhalten, wusste der Spieler, dass das die beste Chance sei, um seinen besonderen Pokédex zu vervollständigen.

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„Ich habe nach der Ankündigung, dass alle Shiny-Inkognito verfügbar sein würden, sofort alles geplant und gebucht”, erklärt der Trainer, der für das GO Fest die 9.600 Kilometer von England nach Tokio auf sich nahm, um dabei zu sein. Er nutzte diesen Anlass aber auch dazu, um einen längeren Urlaub zu machen und ein paar Freunde in der Region zu besuchen, wie er in seinem Thread klarstellt.

Ob er tatsächlich der erste Trainer ist, der mit diesem Erfolg prahlen darf, lässt sich nicht beweisen. Dass er das neue Shiny-Inkognito in der Q-Form jedoch direkt am ersten Tag finden konnte, macht ihn mitsamt seinen anderen Shinys mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem der ersten Spieler. Auch ein anderes Pokémon findet seine ersten Trainer: Erste Trainer freuen sich über Mega-Mewtu in Pokémon GO, doch die Freude wird getrübt