Pokémon GO bestätigt Leak: Den nächsten Community Day solltet ihr nicht verpassen

Der Pokémon GO Community Day im Juni 2026 wurde enthüllt. Da wandert ein bislang seltenes Monster direkt in eure Sammlung!

Welches Pokémon erscheint? Frospino ist das Pokémon des Community Days im Juni 2026. Das bestätigt ein Teaser, den Pokémon GO kürzlich veröffentlichte. Damit bewahrheitet sich auch ein Leak, der vor nicht allzu langer Zeit die Runde machte.

Wann ist der Community Day? Der Community Day findet am 20. Juni 2026 statt.

Welche Boni gibt es noch? Das ist derzeit noch unklar, da bislang nur der kurze Teaser ohne weitere offizielle Ankündigung veröffentlicht wurde. Wir halten euch wie gewohnt auf dem Laufenden und aktualisieren den Artikel, sobald möglich!

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Lohnt sich der Community Day mit Frospino?

Kurz gesagt: Ja! Der Community Day mit Frospino hat sogar das Potenzial, einer der besten des Jahres zu werden. Das hat zwei Gründe.

Frospino war lange sehr selten. Es ist zwar über die Zeit verfügbarer geworden, doch so manchem dürfte das Pokémon, oder zumindest die nötige Menge an Bonbons zum Entwickeln, fehlen.

Zum anderen ist Frospinos letzte Entwicklung, Espinodon, richtig stark. Es zählt derzeit zu den besten Eis-Angreifern in Pokémon GO. Je nachdem, ob es seine Spezialattacke „Großklingenstoß“ erhält, könnte es sogar noch besser werden. Das hängt allerdings auch davon ab, wie stark diese Attacke letztlich wird, sobald sie im Spiel ist.

Ebenfalls nicht zu unterschätzen: Espinodon hat mittlerweile eine Mega-Entwicklung, die sich auch in Pokémon GO lohnen würde. Auch wenn diese aktuell noch nicht verfügbar ist: Der Community Day wird eine gute Gelegenheit, sich schon jetzt ein starkes Frospino-Exemplar zu sichern, das man dann bis zum Mega-Release aufbauen kann.

Außerdem wird Frospino wie gewohnt mit einer erhöhten Shiny-Rate spawnen. Also wird der Tag auch was für Sammler schillernder Monster.

Insgesamt bleibt natürlich noch abzuwarten, wie die Details zum Community Day im Juni aussehen. Aber durch Boni kann der Tag nur noch besser werden. Insofern sollte man sich den Termin schon mal im Kalender anmarkern! Und wenn ihr noch mehr Termine in der Übersicht wollt: Hier sind alle aktuellen Events im Mai 2026 bei Pokémon GO.