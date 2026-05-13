Leak deutet an, dass der Community Day im Juni einer der besten des Jahres in Pokémon GO wird

Erneut gibt es einen Leak zu Pokémon GO. Diesmal geht es um das vermeintliche Monster des Community Days im Juni 2026.

Immer wieder gibt es durch sogenannte Dataminer Leaks in Pokémon GO. Diese durchforsten die Dateien des Spiels und suchen nach neuen Inhalten wie Grafiken oder Texten. Dadurch wurden schon einige Inhalte vorab bekannt.

Bei diesem neuen Leak geht es um das Monster des Community Days im Juni 2026. Beachtet dabei, dass es sich hierbei nicht um offizielle Informationen handelt. Ob die neuen Inhalte am Ende also wirklich im Spiel landen, ist bisher noch nicht bekannt.

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Kleiner Drache, starker Angreifer

Um welches Monster handelt es sich? Laut den Informationen des Leaks soll im Juni Frospino im Mittelpunkt stehen. Das kleine Eis-Drachen-Monster stammt aus der 9. Generation und kann sich zunächst zu Cryospino und anschließend zu Espinodon entwickeln.

Als exklusive Attacke soll es Großklingenstoß erhalten. Diese Attacke ist in Pokémon Karmesin und Purpur die Spezialattacke von Espinodon.

Auf Reddit wurde auch ein vermeintliches Bild von Frospino für den nächsten Community Day gepostet. Den Beitrag binden wir hier für euch ein:

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Wie stark ist das Monster? Während Espinodon als Drachen-Angreifer von vielen Monstern übertroffen wird, gehört es zu den besten Angreifern in Pokémon GO vom Typ Eis. Sollte der Community Day also wirklich Frospino mitbringen, dann könnte sich das Event für euch richtig lohnen, falls ihr hier noch Bedarf habt.

Außerdem könnt ihr für die Fang-Medaille vom Typ Drachen ordentlich Fortschritt erzielen, wenn ihr diese noch nicht auf Platin habt.

Wann findet der Community Day im Juni statt? Bereits im April wurden die Termine der ersten Events der neuen Season bekanntgegeben. Dazu zählt auch der Community Day im Juni. Dieser wird am Samstag, dem 20. Juni 2026 stattfinden.

Würdet ihr euch auf den Community Day freuen oder wartet ihr sehnlichst auf ein anderes Monster? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Inhalte im aktuellen Monat noch auf euch warten, dann schaut gerne in unsere Übersicht mit allen Events im Mai 2026 in Pokémon GO.