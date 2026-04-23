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Pokémon GO veröffentlicht erste Infos zur neuen Season, merkt euch diese 7 Termine

peekay Paul Kutzner Lesezeit 2 Minuten
Pokemon GO Termine neue Season

Bereits jetzt wurden die ersten Termine für die neue Season in Pokémon GO bekanntgegeben. Dabei fällt vor allem eine Gemeinsamkeit auf.

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Was ist zur neuen Season bekannt? Bisher sind weder der Name der neuen Season noch Inhalte wie Raid-Bosse und Monster bekannt. Da die aktuelle Season Erinnerungen in Bewegung noch bis zum 2. Juni 2026 um 10:00 Uhr läuft, wird die kommende Season genau daran anknüpfen und vermutlich, wie immer, rund 3 Monate laufen.

Nun wurden jedoch die ersten Termine zur neuen Season bekanntgegeben. Dabei wird eine Änderung weitergeführt, die es zur aktuellen Season gab.

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Pokémon GO Fest 2026 kommt mit Mewtu und Zeraora

Holt eure Kalender raus

Welche Termine sind das? Zu den bisher angekündigten Terminen gehören die Community Days der neuen Season sowie einige weitere Events. Die folgenden Termine wurden bereits bekanntgegeben:

  • Samstag, 20. Juni 2026: Community Day
  • Samstag, 27. Juni 2026: Raid-Tag
  • Samstag, 4. Juli 2026: Community Day
  • Samstag, 18. Juli 2026: unbekanntes Event
  • Samstag, 8. August 2026: Schlüpftag
  • Samstag, 15. August 2026: Community Day
  • Samstag, 22. August 2026: Raid-Tag

2 Sachen fallen bei den bisherigen Terminen auf. Zunächst wird es nach aktuellem Wissensstand in der kommenden Season keinen Community Day Classic geben. Auch wenn nicht jede Saison dieses Event mitbringt, könnte es dennoch für einige Trainer enttäuschend sein. Zumal in der aktuellen Season ein Community Day Classic stattfinden wird, der sogar ein richtig starkes Monster dabeihaben könnte.

Außerdem werden alle Termine aus der Liste an einem Samstag stattfinden. Dies geht mit den angekündigten Änderungen zur aktuellen Season einher, wo es hieß, dass Wochenend-Events ab sofort nur noch an Samstagen stattfinden sollen.

Diese Vorgehensweise dürfte bei einigen Trainern für Freude sorgen, die am Sonntag lieber Zeit mit der Familie verbringen oder den Tag anders verplanen möchten. Sie verpassen in Zukunft kein Event mehr. Andererseits könnte die neue Struktur für Frust bei Trainern sorgen, die auch samstags regelmäßig arbeiten gehen müssen.

Sobald es weitere Informationen, einen Trailer oder weitere bekannte Inhalte zur neuen Season gibt, erfahrt ihr es natürlich bei uns.

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Auch in der aktuellen Season gibt es noch einige Events und Inhalte, die im Spiel auf euch warten. Während die Inhalte des nächsten Monats bereits bekannt sind, solltet ihr auch die letzten Tage des Aprils nicht außer Acht lassen. Wir zeigen euch alle Events im April 2026 in Pokémon GO.

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