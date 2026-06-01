Eier in Pokémon GO ausbrüten lohnt sich in der nächsten Zeit besonders

Der „Sommer voller Abenteuer“ geht in Pokémon GO in die 2. Runde. Hier könnt ihr nicht nur ordentlich Eier brüten, sondern auch ein besonderes Elekid erhalten.

Wann läuft das Event? „Spark Schlüpf“-Mission stellt den 2. Teil des „Sommers voller Abenteuer“ dar. Das Event startet am 2. Juni 2026 um 10:00 Uhr und endet am 8. Juni 2026 um 20:00 Uhr.

Das Event ist die perfekte Gelegenheit, um viele Eier auszubrüten. Doch auch einige Monster sind natürlich Teil des Events.

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Eier, Feldforschungen und Elekid

Was steckt im GO-Pass? Das Event kommt, wie ihr es aus der Vergangenheit gewohnt seid, mit einem eigenen GO-Pass, der in der Zeit des Events aktiv ist. In der kostenfreien Variante könnt ihr die folgenden Belohnungen erhalten:

Begegnungen mit Blitza*, Galar-Corasonn* sowie einem Elekid im Stil von Spark und mit Spezialhintergrund*

halbierte Schlüpfdistanz für Eier (ab Stufe 10 im Pass)

1,5-fache Menge an Bonbons für das Ausbrüten von Eiern (ab Stufe 20 im Pass)

In der kostenpflichtigen Deluxe-Variante gibt es unter anderem eine zusätzliche Begegnung mit dem besonderen Elekid* sowie eine Super-Brutmaschine. Außerdem schaltet ihr hier ab Stufe 20 noch einen 1,5-fachen Bonus auf Sternenstaub für das Ausbrüten von Monstern frei.

In der Zeit von Samstag, dem 6. Juni 2026 um 0:00, Uhr bis Montag, dem 8. Juni 2026 um 19:59 Uhr gibt es zudem keine Beschränkung für tägliche Punkte im Pass.

Welche Monster gibt es im Event? Im Event könnt ihr außerdem in der Wildnis, in Eiern und in Feldforschungen auf verschiedene Monster treffen.

In der Wildnis:

Bisasam*

Alola-Raichu*

Traumato*

Blitza*

Dratini*

Hunduster*

Liliep*

Wadribie*

In 7-km-Eiern:

Pichu*

Elekid*

Sheinux*

Knattox*

Galar-Corasonn*

Hisui-Baldorfish*

In Feldforschungen:

Bisasam*

Traumato*

Blitza*

Dratini*

Hunduster*

Liliep*

Wadribie*

Galar-Corasonn*

Alola-Raichu*

Alle Monster, die mit einem * markiert sind, können mit etwas Glück auch als Shiny erscheinen.

Holt ihr euch das Elekid? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Nicht nur der Sommer voller Abenteuer wartet aktuell in Pokémon GO auf euch. Wenn ihr wissen wollt, welche Events der neue Monat mitbringt, dann werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Events im Juni 2026 in Pokémon GO.