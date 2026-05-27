Pokémon GO: „Immer weiter“ – 6 Highlights der neuen Saison, die ihr nicht verpassen dürft

Die Informationen zur nächsten Season in Pokémon GO sind nun bekannt. Was euch dort erwartet, hat MeinMMO zusammengefasst.

Wann läuft die neue Season? Die nächste Saison, die den Namen „Immer weiter“ trägt, startet am 2. Juni 2026 um 10:00 Uhr. Sie wird am 8. September 2026 um 10:00 Uhr enden.

Mit dabei sind einige Inhalte, die bereits im Vorfeld bekannt waren, sowie viele neue, bisher unangekündigte, Inhalte. Welche das genau sind und welche besonders interessant sind, haben wir uns für euch angeguckt.

Video starten Pokémon GO Fest 2026 kommt mit Mewtu und Zeraora Autoplay

1. GO Fest 2026

Bereits seit längerer Zeit ist bekannt, dass das globale GO Fest 2026 am 11. und 12. Juli 2026 in der Zeit von 10:00 bis 18:00 Uhr stattfinden wird. Das größte Highlight des Events dürfte der Release der beiden Mega-Mewtu-Formen sein, der bereits jetzt bei einigen Trainern für Frust sorgt.

Zudem sind alle wichtigen Inhalte des großen Events komplett kostenlos. Das heißt, ihr habt auch ohne den Einsatz von Echtgeld alle Inhalte wie Mega-Mewtu, Zeraora und eine erhöhte Shiny-Chance verfügbar.

Ihr solltet das GO Fest in der neuen Season also auf keinen Fall verpassen.

2. Community Days

Auch die Daten der Community Days waren bereits im Vorfeld bekannt. Welche Monster hier erscheinen, ist bisher noch nicht bekannt – mit einer Ausnahme: Frospino wird am 20. Juni 2026 der Star des Community Days sein.

Damit bestätigt sich, was vorher bereits durch Leaks angedeutet wurde. Und alleine den Community Day mit Frospino solltet ihr nicht verpassen. Der kleine Drache ist ein sehr starker Angreifer.

3. GO-Pass

Die neue Season bringt wieder einige GO-Pässe mit, die ihr wie gewohnt in einer kostenlosen und einer kostenpflichtigen Version hochleveln könnt. Als Belohnungen für die 3 Monats-Pässe wird es jeweils ein Lugia, ein Ho-Oh und ein Latias als Belohnung geben.

Doch vor allem die Meilensteine sind in den 3 Monaten interessant:

Stufe 1: ein zusätzliches Bonbon beim Tauschen

Stufe 25: mehr Geschenke erhalten, aufbewahren und öffnen

Stufe 50: Wirkdauer des täglichen Abenteuerrauchs wird verdoppelt

Stufe 75: mehr Erfahrungspunkte und Sternenstaub beim Ausbrüten von Monstern

4. Neue Mega- und Dyna-Monster

Ebenfalls in der neuen Season dabei: neue Mega-Entwicklungen und Dyna-Monster. Während namentlich noch keine Mega-Entwicklungen angekündigt sind, können zumindest die beiden Mega-Entwicklungen von Raichu in der Ankündigung von Niantic erkannt werden. Wann genau sie kommen, ist bisher noch nicht bekannt.

3 neue Dyna-Monster sind bereits namentlich angekündigt worden. Dabei handelt es sich um Elektek, Karpados und Barschwa in ihren Dyna-Formen. Somit könnt ihr in der neuen Season auch Elevoltek, Garados und Milotic als Dyna-Monster entwickeln.

5. Forschungsdurchbrüche

Ein Forschungsdurchbruch ist die Belohnung, die ihr erhaltet, wenn ihr an 7 Tagen eine Feldforschung absolviert habt. Die Monster, die ihr hierdurch erhalten könnt, rotieren in der neuen Season. Dort könnt ihr die folgenden Belohnungen erhalten:

Dragoran*

Milza*

Gramokles*

Miniras*

Servol*

Klibbe

Mit Dragoran ist hier ein Angreifer dabei, der zwar nicht mehr zur absoluten Spitze gehört, für einige Trainer aber dennoch eine Verstärkung des Teams darstellen dürfte. Mit Gramokles, Servol und Klibbe sind zudem Monster dabei, die vergleichsweise selten im Spiel zu finden sind.

6. Änderung der täglichen Entdeckungen

Die täglichen Entdeckungen, die mit der aktuellen Season eingeführt wurden, erhalten einige Änderungen.

Sonntag wird zum „Malerischen Sonntag“ mehr Monster erscheinen auf Routen mehr Monster erscheinen durch Rauch auf Routen kürzere Distanz, um auf Routen Bonbons mit eurem Kumpel-Pokémon zu finden Mateo erscheint auf bis zu 3 Routen täglich

Dienstags könnt ihr nun an bis zu 5 PokéStop-Showcases teilnehmen

Vor allem der Sonntag ist interessant. Die Möglichkeit, schneller mit dem Kumpel-Pokémon Bonbons zu finden, ist vor allem für legendäre Monster gut.

Weitere Inhalte der neuen Season

Welche Monster gibt es in Eiern? Auch die Monster aus Eiern rotieren in der neuen Season. Euch erwarten die folgenden Monster.

In 2-km-Eiern:

Owei*

Krebscorps*

Isso*

In 5-km-Eiern:

Riolu*

Mantirps*

Flattutu

Rabauz* (Abenteuer-Sync)

Zobiris* (Abenteuer-Sync)

Knospi* (Abenteuer-Sync)

In 7-km-Eiern:

Alola-Digda*

Galar-Corasonn*

Galar-Flampion*

Hisui-Fukano* (durch Mateo)

Hisui-Sniebel* (durch Mateo)

Barschuft (Weißlinig)* (durch Mateo)

In 10-km-Eiern:

Flunkifer*

Absol*

Frospino*

Pampuli* (Abenteuer-Sync)

Shardrago* (Abenteuer-Sync)

Sen-Long* (Abenteuer-Sync)

Neue Sticker: Ihr könnt außerdem neue Sticker in der nächsten Season erhalten. Diese könnt ihr im Shop erwerben oder auch an PokéStops und durch Geschenke erhalten.

Worauf freut ihr euch in der neuen Season besonders? Teilt es uns gerne in den Kommentaren mit. Der aktuelle Monat nähert sich in großen Schritten dem Ende. Was euch in der Zeit noch im Spiel erwartet, erfahrt ihr in unserer Übersicht mit allen Events im Mai 2026 in Pokémon GO.