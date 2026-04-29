Pokémon GO Fest: Das beste Event 2026 ist kostenlos, bringt Mega-Mewtu und viele Shinys

Das GO Fest 2026 in Pokémon GO wird ein Besonderes. Zum 10. Geburtstag des Spiels werden echte Highlights gebracht – und das kostenlos.

Wann startet das weltweite GO Fest 2026? Das GO Fest 2026 in Pokémon GO findet am 11. und 12. Juli statt. An beiden Tagen startet es um 10:00 Uhr und endet um 19:00 Uhr.

Was kostet das GO Fest 2026? In der Ankündigung erklärt das Team von Pokémon GO, dass das GO Fest in diesem Jahr kostenlos ist. Die Boni, die man in der Vergangenheit über ein Ticket bekommen hat, sind dieses Mal gratis. Mehr dazu unten.

Was sind die Highlights des GO Fest 2026? Es gibt eine ganze Reihe interessante Dinge, die beim GO Fest laufen.

Mega-Mewtu erscheint erstmals in Pokémon GO

Ihr bekommt eine Spezialforschung, in der ihr Zeraora trefft

Es gib eine erhöhte Shiny-Chance für alle Trainer

Video starten Pokémon GO Fest 2026 kommt mit Mewtu und Zeraora Autoplay

So fangt ihr Mega-Mewtu beim GO Fest 2026

Die wichtigsten Punkte zu Mega-Mewtu: Das lang erwartete Debüt von Mega-Mewtu findet beim GO Fest statt. Die wichtigsten Eckpunkte dazu:

Mega-Mewtu erscheint in zwei Formen: Mega-Mewtu X und Mega-Mewtu Y

Sie tauchen in Super-Mega-Raids auf. Das sind besonders schwierige Bosse, die zusätzliche Schutzschilde haben, die durchbrochen werden müssen.

Die Mewtu-Exemplare aus den Super-Mega-Raids haben bereits ein Mega-Level, können mit Glück sogar schon Stufe 2 oder 3 haben

Wie bei anderen Mega-Entwicklungen sammelt ihr durch die Raids Mega-Energie, um euer Mewtu zu entwickeln. Es gibt diesmal getrennte Energien für X und Y.

Mega-Mewtu-X-Raids bringen euch Mewtu mit der Attacke Konter

Mega-Mewtu-Y-Raids bringen euch die Attacke Psychostoß

Die X-Raids laufen am Samstag, die Y-Raids am Sonntag

So fangt ihr Zeraora beim GO Fest 2026

Zeraora erscheint erstmals in Pokémon GO in Form einer Spezialforschung. Die erhält man ganz einfach, indem man sich während des GO Fests im Spiel anmeldet. Danach hat man unbegrenzt Zeit, die Forschung abzuschließen.

Was bringt das GO Fest 2026 sonst an Boni?

Hier findet ihr eine kurze Übersicht der wichtigsten Boni des Wochenendes.

Ihr erhaltet eine erhöhte Shiny-Chance.

Es gibt bis zu neun Gratis-Raid-Pässe von Arenen pro Tag.

An beiden Tagen gibt es immer dreistündige Zeit-Abschnitte, die euch Pokémon bestimmter Typen bringen. Die könnt ihr nutzen, um unterschiedliche Monster zu sammeln.

Aktiviert ihr einen Rauch, trefft ihr auf alle Icognito-Formen, Tropius und Frison

Kostümierte Pikachu, Bisasam, Glumanda und Schiggy erscheinen

Eine befristete Forschung startet, sie bringt die Wahl zwischen Mega-Mewtu X oder Y.

Lockmodule halten eine Stunde lang.

Team-Play hält neun Stunden lang.

Globale Herausforderungen finden statt, die euch zusätzliche Boni freischalten.

Ihr könnt bis zu sechs Spezialtausche am Tag ausführen.

Tauschen kostet den halben Sternenstaub.

Ihr könnt bis zu 50 Geschenke öffnen.

Insgesamt scheint das GO Fest 2026 ein Event zu werden, das sehr viel zu bieten hat. Weitere Informationen sollen in den kommenden Wochen und Monaten folgen. Was haltet ihr bisher von dem Event? Erzählt es uns in den Kommentaren! Und wenn ihr wissen wollt, was sonst ansteht: Hier geht es zu den Events im Mai 2026 in Pokémon GO.