Pokémon GO entfernt klammheimlich eine nervige Funktion im Spiel, doch mit ihr auch ihre starken Belohnungen

In Pokémon GO wurde eine Funktion entfernt, die bei vielen Trainern nicht auf viel Freude gestoßen ist – obwohl sie mitunter starke Belohnungen gebracht hat.

Immer wieder gibt es Änderungen in Pokémon GO. Während vor allem neue Inhalte und Funktionen hinzugefügt werden, können mitunter auch Sachen aus dem Spiel entfernt werden.

Dies ist mit dem Start der neuen Season ebenfalls passiert. Erwischt hat es eine Funktion, die trotz starker Belohnungen bei einigen Trainern nicht gerade für Furore gesorgt hat.

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Keine Scans, keine Belohnungen

Welche Funktion ist betroffen? Entfernt wurde eine spezielle Art der Feldforschungen: die Scan-Forschungen. Dabei musstet ihr bei einem PokéStop die Kamera im Spiel aktivieren und die Umgebung rund um den Stop abfilmen.

Dafür konntet ihr im Gegenzug Items als Belohnung erhalten. Während hier einige Belohnungen durchaus schwach waren, konntet ihr hier unter anderem auch richtig starke Belohnungen wie Knurspe, die euch bei euren Kumpel-Pokémon helfen können, erhalten.

Solltet ihr solch eine Aufgabe noch bei euren Feldforschungen gehabt haben, dann sucht ihr jetzt vergeblich nach ihr. Alle aktiven Aufgaben hierzu wurden entfernt und ihr werdet auch keine neuen erhalten.

Gibt es einen Ersatz für die Forschungen? Aktuell ist nicht bekannt, ob die Scan-Feldforschungen irgendwann wieder ins Spiel gebracht werden. Jedoch gibt es, ebenfalls seit Start der neuen Season, eine Alternative. Statt der Scan-Aufgaben gibt es jetzt auch die Möglichkeit, durch reguläre Feldforschungen Knurspe zu erhalten.

Dabei müsst ihr lediglich gewohnte Aufgaben, wie beispielsweise „Fange 50 Pokémon“, erledigen. Das Filmen einer Umgebung im Spiel fällt dabei komplett weg.

Solltet ihr bisher also zu den Trainern gehört haben, die auf diese Scan-Aufgaben gänzlich verzichtet haben, dann könnt ihr nun auch wesentlich entspannter das begehrte Item erhalten.

Habt ihr die Scan-Aufgaben in der Vergangenheit erledigt? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, was in der nächsten Zeit an Inhalten im Spiel auf euch wartet, dann haben wir die passende Übersicht mit allen Events im Juni 2026 in Pokémon GO für euch.