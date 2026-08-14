Pokémon GO: Community Day mit Kleptifux – So nutzt ihr das Event im August 2026

Ein neuer Pokémon GO Community Day steht im Kalender! Was bringt das Event, wie nutzt man es? Wir zeigen es euch.

Wann ist der Community Day August? Der Community Day findet am 16. August von 14:00 bis 17:00 Uhr statt.

Welches Pokémon erscheint? Der Community Day bringt euch Kleptifux. Wie gewohnt hat das Event-Pokémon eine erhöhte Shiny-Chance und die Möglichkeit, einen Spezialhinterrgund mitzubringen.

Was ist das für ein Pokémon? Es handelt sich um ein Unlicht-Pokémon aus den Spielen Schwert und Schild. Es kann sich zu Gaunux weiterentwickeln.

Welche Boni es gibt und wie ihr sie nutzt, dassen wir euch hier zusammen.

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Community Day im August 2026 mit Kleptifux– Start & Boni des Events

Was? Community Day mit Kleptifux

Wann? Sonntag, den 16. August 2026 – Von 14:00 bis 17:00 Uhr

Exklusive Attacke: Lade-Attacke Eissturm für Gaunux, wenn ihr es im Event oder bis zu 4 Stunden danach entwickelt

Boni:

– Erhöhte Shiny-Chance für Kleptifux

– Chance auf Kleptifux mit Spezialhintergrund

– Dreifacher Fang-Sternenstaub

– Doppelte Fang-Bonbons

– Doppelte so hohe Chance auf XL-Bonbons beim Fangen von Pokémon ab Level 31

– Rauch hält 3 Stunden, Lockmodul eine Stunde lang an, wenn ihr die Items innerhalb des Events aktiviert (nicht der tägliche Abenteuerrauch)

– Schnappschussüberraschungen mit Kleptifux

– Feldforschungen mit Kleptifux



Boni bis 21:00 Uhr Ortszeit:

– Ein zusätzlicher Spezialtausch

– 50 % weniger Sternenstaub-Kosten beim Tauschen

– Lockmodule können von 14 bis 21 Uhr weiterhin Event-Kleptifux mit erhöhter Shiny-Chance und der Gelegenheit auf einen Spezialhintergrund anziehen

Lohnt sich der Community Day mit Kleptifux?

Für Kämpfer: Nach aktuellem Stand ist der Tag vor allem für PvP-Fans interessant, da Gaunux mit Eissturm eine gute Option für die Superliga wird. In Raids ist es eher uninteressant.

Für Sammler: Das Shiny von Kleptifux und Gaunux lohnt sich auf jeden Fall zu fangen!

Wie nutze ich den Community Day mit Kleptifux am besten aus?

Da es dreifachen Fang-Sternenstaub gibt, solltet ihr möglichst viele Exemplare schnappen. Sternenstaub braucht man immer, und hier habt ihr eine Top-Chance darauf. Aktiviert ihr noch ein Sternenstück, gibts die anderthalbfache Menge an Sternenstaub.

Ansonsten könnt ihr euren Community Day mit den folgenden Items verbessern:

Bälle (so viele wie möglich)

Rauch

Sternenstaub

Sananabeeren (für noch mehr Bonbons)

Lockmodule

Welches Mega-Pokémon? Ihr fangt ein Unlicht-Pokémon, also bringen euch aktive Mega-Pokémon dieses Typs zusätzliche Bonbons und EP. Das sind aktuell:

Mega-Despotar

Mega-Hundemon

Mega-Absol

Mega-Zobiris

Insgesamt bringt der Tag einige interessante Boni und ein Shiny mit, das sich sicherlich der ein oder andere schnappen möchte. Wie bereitet ihr euch auf den Community Day vor? Erzählt uns eure Tipps in den Kommentaren! Ansonsten lest ihr hier, was sonst grad in Pokémon GO los ist: Pokémon GO verschenkt Mega-Mewtu und Meisterball, so erhaltet ihr beides.