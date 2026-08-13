Wenn ihr in Palworld auch nur auf das Gold-Pal setzt, verpasst ihr einen viel besseren Weg, um Gold zu farmen

Viele nutzen in Palworld das Pal Dumud Gild, um passiv Gold zu farmen. Die Community zeigt aber, dass das nicht unbedingt der beste Weg ist, schnell an Geld zu kommen.

Welche besseren Wege zeigt die Community? User Vospader998 teilt auf Reddit seine Entdeckung, dass er mit Hochwertigem Stoff Unmengen Kohle gescheffelt hat. Dafür habe er das Pal Sibelyx in die Farm gepackt, das bei jedem Abwerfen rund 3-10 solcher Stoffe produziert. Das sei laut seiner Aussage eine deutlich bessere Methode, um Gold zu farmen, als durch das Züchten und Verkaufen von Dumud Gilds beim Palhändler. Dem stimmen viele Kommentatoren zu.

Zwar gilt die Dumud-Gild-Methode nach wie vor als Goldstandard beim Geldfarmen, da die Zuchtzeit plump gesehen deutlich kürzer ist als die Produktionszeit von Sibelyx. Die Methode mit Sibelyx bietet jedoch einige Vorteile, die man nicht außer Acht lassen sollte und die es langfristig zu einem besseren Weg machen, wenn ihr wenig Arbeit wollt. Denn im Gegensatz zu der Dumud-Gild-Methode bietet die Sibelyx-Methode deutlich mehr Komfort.

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Weniger aktive Arbeit als mit Dumud Gild

Was macht die Sibelyx-Methode lukrativer? Zwar habt ihr mit Sibelyx auch ein klein wenig Arbeit, bis ihr ordentlich Geld damit macht, allerdings läuft das Ganze dann passiv und ihr müsst nur noch wenig aktive Zeit investieren. Ihr könnt dann einfach, wenn ihr ohnehin im Lager seid, eure Stoffe einsammeln und verkaufen gehen, statt in einem Loop aktiv Arbeit in eure Goldfarm stecken zu müssen.

So ergeben sich durch die Methode folgende Vorteile:

Ihr verbraucht keine zusätzlichen Ressourcen in Form von Kuchen, die ihr für die Zucht von Dumud Gilds erst herstellen müsst. Sibelyx verbraucht dasselbe Futter wie alle anderen Pals in eurer Basis auch

Ihr müsst nicht immer aktiv Eier aus der Zuchtstation holen und ausbrüten

Ihr benötigt nur die Farm und die Pals, keine zusätzlichen Bauten wie Brutkästen oder Zuchtfarmen

Ihr verbraucht keine Plätze in der Palbox

Ihr könnt eure Zuchtstation zum Züchten mächtiger Pals verwenden, statt für Gold (beziehungsweise müsst ihr nicht extra eine weitere fürs Goldfarmen bauen)

Ihr braucht keine zusätzlichen Pals in eurem Team, um den Output zu optimieren

Ihr könnt den Stoff direkt beim Händler verkaufen, bei dem ihr auch einkaufen wollt, und müsst nicht erst einen Palhändler aufsuchen

Ihr müsst Sibelyx nur einmal pro Pal leveln und habt dann immer etwas davon, wenn ihr das Outcome maximieren wollt, wohingegen ihr jedes Dumud Gild neu leveln müsstet, um mehr Gold zu erhalten

Ein einzelner Stoff verkauft sich für rund 264 Gold. Ein voller 9.999er-Stapel ist somit bereits ohne Buffs 2,5 bis 3 Millionen Gold wert. Habt ihr dann noch Pals mit den passiven Skills „Edel“ oder „Feines Fell“ in eurem aktiven Team, könnt ihr euer Einkommen beim Verkauf noch erhöhen.

Zusammenfassend ist Sibelyx-Farming zwar nicht die absolut schnellste Methode, um in kürzester Zeit das meiste Gold zu generieren (hier ist das aktive Züchten und Aufleveln von Dumuds überlegen), aber es bietet das mit Abstand bequemste Verhältnis zwischen minimalem Aufwand und maximalem Ertrag.

Was sollte man tun, damit sich das so richtig lohnt? Um euer Einkommen durch den Hochwertigen Stoff zu maximieren, bietet es sich an, die Farmfähigkeit eurer Sibelyx möglichst auf das Maximallevel zu bringen. Ebenso kann es sich lohnen, Sibelyx mit den passiven Skills „Schlaflosigkeit“ und/oder „Arbeitstier“ zu züchten, um ihre Effizienz zu erhöhen.

Kennt ihr noch effektivere Wege, um bequem und faul Gold zu farmen? Schreibt es uns in die Kommentare!

Hochwertiger Stoff ist dabei nicht das einzige Material, das euch gutes Geld liefert. Ein Spieler hat einmal alle möglichen Items analysiert und zusammengetragen, durch welche Verkäufe ihr das meiste Gold bekommt. Habt ihr also von etwas zu viel, kann sich das ebenfalls lohnen: Palworld: Spieler braucht 120 Stunden, um den Wert aller Items zu analysieren – Diese Gegenstände lohnen sich wirklich