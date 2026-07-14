Palworld: Panthalus – Alles was ihr zu Location, Kampf und Zugang zum Weltenbaum wissen müsst

Panthalus ist das wohl wichtigste Pal in Palworld 1.0. Er gewährt euch Zugang zum Weltenbaum und ist zudem besonders mächtig. Wir zeigen euch Schritt für Schritt, was ihr zu ihm wissen müsst.
Wollt ihr den Weltenbaum in Palworld erreichen, führt euch euer Abenteuer unweigerlich zu Panthalus. Das Wal-Pal auf Level 70 steht zwischen euch und dem Zugang. Zudem ist er sehr mächtig, gehört zum Typ Wasser und fungiert, untypisch für dieses Element, für euch als Flug-Mount.
Alles dazu, wie ihr ihn findet, besiegt, fangen könnt und wie er euch zum Weltenbaum führt, erfahrt ihr hier.
Über das Inhaltsverzeichnis könnt ihr direkt zu den für euch passenden Stellen springen:
Panthalus – Location und wie ihr ihn beschwört
Wie findet man Panthalus? Panthalus könnt ihr nicht einfach in der Welt antreffen, wie die meisten anderen Pals. Ihr müsst ihn mit der passenden Flöte am entsprechenden Ort erwecken und dann bekämpfen.
Um das machen zu können, müssen folgende Schritte abgeschlossen werden:
- Besiegt alle Turmbosse von Feybreak und Sunreach
- Besiegt Auri in ihrem Turm in Sunreach
- Sprecht mit Auri und aktiviert die Quest mit Panthalus
- Sammelt dann die vier Knochen ein, die euch als Walskelette auf der Map angezeigt werden
- Hier müsst ihr ein gutes Auge beweisen, denn das sind keine klassischen Marker, sondern Skelette auf der Karte
- Reist anschließend zur Verlassenen Insel und schaltet dort den Schnellreisepunkt frei, sofern ihr ihn nicht schon habt
- Sprecht dort mit dem NPC, der neben dem Schnellreisepunkt steht – er gibt euch den entscheidenden Bauplan
- Reist damit in euer Lager und stellt an der Werkbank die dazugehörige Flöte aus den gesammelten Knochen her
- Kehrt zur Verlassenen Insel zurück und interagiert mit dem Tablet am Schrein
- Euer Charakter spielt dann die Flöte und Panthalus erscheint
Im Anschluss habt ihr 10 Minuten Zeit, den Kampf zu bewältigen und eure Chance gegebenenfalls zu nutzen, das Monster zu fangen. Was ihr dabei beachten solltet und wie euch das einfach gelingt, lest ihr auf Seite 2: Palworld: Panthalus – Besiegen und Fangen
Deine Meinung ist uns wichtig!
Gefällt dir der Artikel? Hast du irgendwelche Kommentare? Sag uns, was du denkst!
Kommentare