Palworld: Panthalus – Alles was ihr zu Location, Kampf und Zugang zum Weltenbaum wissen müsst

Panthalus ist das wohl wichtigste Pal in Palworld 1.0. Er gewährt euch Zugang zum Weltenbaum und ist zudem besonders mächtig. Wir zeigen euch Schritt für Schritt, was ihr zu ihm wissen müsst.

Wollt ihr den Weltenbaum in Palworld erreichen, führt euch euer Abenteuer unweigerlich zu Panthalus. Das Wal-Pal auf Level 70 steht zwischen euch und dem Zugang. Zudem ist er sehr mächtig, gehört zum Typ Wasser und fungiert, untypisch für dieses Element, für euch als Flug-Mount.

Alles dazu, wie ihr ihn findet, besiegt, fangen könnt und wie er euch zum Weltenbaum führt, erfahrt ihr hier.

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Panthalus – Location und wie ihr ihn beschwört

Wie findet man Panthalus? Panthalus könnt ihr nicht einfach in der Welt antreffen, wie die meisten anderen Pals. Ihr müsst ihn mit der passenden Flöte am entsprechenden Ort erwecken und dann bekämpfen.

Um das machen zu können, müssen folgende Schritte abgeschlossen werden:

Besiegt alle Turmbosse von Feybreak und Sunreach

Besiegt Auri in ihrem Turm in Sunreach

Hier findet ihr Auri und ihr Pal Shaolong. | Map-Quelle: mapgenie.io

Sprecht mit Auri und aktiviert die Quest mit Panthalus

Sammelt dann die vier Knochen ein, die euch als Walskelette auf der Map angezeigt werden Hier müsst ihr ein gutes Auge beweisen, denn das sind keine klassischen Marker, sondern Skelette auf der Karte



Hier findet ihr die vier Knochen. | Map-Quelle: mapgenie.io

Reist anschließend zur Verlassenen Insel und schaltet dort den Schnellreisepunkt frei, sofern ihr ihn nicht schon habt

Hier findet ihr den NPC und den Altar für Panthalus. | Map-Quelle: mapgenie.io

Sprecht dort mit dem NPC, der neben dem Schnellreisepunkt steht – er gibt euch den entscheidenden Bauplan

Reist damit in euer Lager und stellt an der Werkbank die dazugehörige Flöte aus den gesammelten Knochen her

Kehrt zur Verlassenen Insel zurück und interagiert mit dem Tablet am Schrein

Euer Charakter spielt dann die Flöte und Panthalus erscheint

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Im Anschluss habt ihr 10 Minuten Zeit, den Kampf zu bewältigen und eure Chance gegebenenfalls zu nutzen, das Monster zu fangen. Was ihr dabei beachten solltet und wie euch das einfach gelingt, lest ihr auf Seite 2: Palworld: Panthalus – Besiegen und Fangen