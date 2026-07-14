Palworld: Zwei einfache Einstellungen können euren gequälten Fingern das Leben retten

Ihr wollt beim Herstellen und Bauen in Palworld nicht ständig eine Taste gedrückt halten? Durch zwei Einstellungen könnt ihr euren Fingern eine Pause gönnen. Spieler feiern diese Möglichkeit und ärgern sich, die Option nicht schon früher entdeckt zu haben.

Was ist das Problem? Spielt ihr Palworld, werdet ihr eher früh als spät damit konfrontiert: Wollt ihr etwas bauen oder herstellen, müsst ihr die Aktionstaste für eine feste, angezeigte Zeit standardmäßig gedrückt halten. Viele Spieler quälen sich damit, denn diese Zeit kann gut und gerne auch mal mehrere Minuten dauern.

Da Bauen und Craften in Palworld zu den Kernmechaniken zählt und man gerade zu Beginn sehr häufig selbst zum Hammer greift, kann das schnell ermüdend werden. Dabei gibt es zwei Einstellungen, mit denen ihr euch das Ganze deutlich angenehmer gestalten könnt. Nur das Spiel selbst sagt einem das versteckt in einem zufälligen Tipp auf dem Ladebildschirm.

Ihr müsst also wissen, dass sie existieren und dass ihr sie in den Optionen finden könnt oder Glück haben, dass euch genau dieser Tipp angezeigt wird. Viele Spieler ärgern sich darüber, dass sie teils hunderte Stunden gespielt haben, ohne diese Möglichkeit zu kennen.

Detaillierte Infos zu den Einstellungen, was genau sie ändern und was euch das bringt, findet ihr auf Seite 2.

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Zwei kleine Änderungen – große Wirkung

Was für Optionen sind das? Geht ihr in den Einstellungen auf den Reiter „Steuerung“ und scrollt jeweils bei der Tastatur oder dem Controller ganz nach unten, findet ihr zwei Einstellungen. Stellt ihr sie auf „ON“ könnt ihr den Bau- oder Herstellungsvorgang starten, indem ihr die Taste lediglich einmal kurz drückt. Die Tätigkeit läuft dann automatisch, bis ihr die Taste erneut drückt, sodass eure Finger eine Pause bekommen.

Wie findet die Community das? Auf Reddit ärgern sich etliche User darüber, diese Optionen nach hunderten Stunden Spielzeit viel zu spät gefunden zu haben.

letmebe03 öffnet seinen Thread mit der Überschrift „Heute habe ich gelernt, dass ich dumm bin“ und ärgert sich zutiefst, sogar extra ein Gewicht für die Tastatur gekauft zu haben, das er auf die Aktionstaste legen konnte. Nur um dann nach etlichen Stunden den Tipp auf dem Ladebildschirm zu entdecken.

In den Kommentaren berichten viele Spieler von ähnlichen Erlebnissen und machen dem User klar, dass das nichts mit Dummheit zu tun hat und es ihnen ähnlich ging. Aliza-rin gibt ebenfalls zu bedenken: „Ehrlich gesagt sollte diese Einstellung standardmäßig aktiviert sein. So viele Leute übersehen sie. Man sieht oft Beiträge, in denen jemand ein Bild postet, wie er eine Münze zwischen die Tasten klemmt oder etwas Ähnliches, um sie zu fixieren. Und warum sollte man diese Funktion nicht aktivieren wollen?“

Dem pflichten viele bei und andere wussten bis zu diesem Post gar nichts von der Option. Damit euch das nicht so geht, zeigen wir euch auf Seite 2 genau, was ihr dafür tun müsst.

Kanntet ihr die Option bereits oder fehlt euch eine andere Funktion? Vielleicht gibt es auch hier eine Einstellung oder einen Tipp, der euch weiterhilft. Schreibt uns gern in die Kommentare!

Eine andere Option, die viele Spieler bereuen, nicht früher gefunden zu haben, wird von etlichen sogar als „das beste Feature im Spiel“ bezeichnet und lässt sich ebenso leicht umsetzen, um euch nervige Vorgänge zu erleichtern: Palworld: Spieler entdecken wohl wichtigstes Feature viel zu spät – „Wirklich das beste Feature überhaupt“