Diablo 4 bringt das Item zurück, das Diablo 2 damals fast zerstört hat

Mit Season 15 bringt Blizzard einige alte, legendäre Items zu Diablo 4, die es zuvor schon in den Vorgängern gab. Eines davon ist ein Ring, der vor allem den Veteranen unter euch ein paar üble Flashbacks verpassen dürfte.

Was ist das für ein Item? Natürlich spreche ich vom Stein von Jordan (im Original: „Stone of Jordan“, kurz: SoJ). Der Ring stammt ursprünglich aus Diablo 2 und war da recht stark, gewährte einen Bonus auf alle Fähigkeiten, zusätzliches Mana und Schaden.

Außerdem ist der Stein von Jordan dafür verantwortlich, dass die Wirtschaft von Diablo 2 nachhaltig zerstört wurde. Genauer: Exploits waren dafür verantwortlich, aber der Ring war eben das Ziel dieser Exploits. Da Gold in Diablo 2 irgendwann nichts mehr wert war, haben Spieler mit Items gehandelt, die einen gewissen Wert hatten – wie eben dem Stone of Jordan. Dieser war irgendwann die Standard-Währung.

Allerdings war der Stein von Jordan Ziel von Duping-Exploits, wurde also immer durch Bugs vervielfacht. Die nachfolgende Inflation konnte nicht mehr gestoppt werden, nicht einmal durch ein neues Event mit Über-Diablo, durch die Blizzard damals die Ringe vom Markt nehmen wollte. Die ganze Story könnt ihr hier nachlesen: Was ist eigentlich der „Stone of Jordan“ und warum ist er für Diablo so wichtig?

Video starten Diablo 2: Resurrected stellt die neue Klasse des Hexenmeisters im Gameplay-Trailer vor Autoplay

Blizzard bringt alte Lieblinge zurück, wirft mit bekannten Namen um sich

Mit der kommenden Season 15 von Diablo 4 bringt Blizzard den berüchtigten Ring als Item für alle Klassen zurück. Daneben erscheinen acht weitere Uniques, die aus der früheren Zeit der Reihe stammen:

Für alle Klassen:

Leorics Krone

Armschienen des Erzfeinds

Krümelchens Bluse (abgeleitet aus Krümelchens Halskette)

Beschränkt auf bestimmte Klassen

Aroics Nadel

Henris Ewige Jagd

In-Geom

Der Schmelzofen

Messerschmidts Räuber

In der Community gibt es teilweise schon Scherze darüber, dass Season 16 dann die Season der Gürtel wird, wenn die Reise in Richtung Diablo 3 so weitergeht. Für alle, die den Witz nicht verstehen: Gürtel waren der Running Gag damals, weil die wirklich ständig und überall gefallen sind, teilweise viel wert waren, teilweise aber auch nutzlos – etwa die Goldwickel, die Ohrenkette oder die Geisterstunde.

Wie findet ihr die Idee, dass alte Items zurückkommen? Begrüßt ihr die Richtung, in die sich Diablo 4 gerade entwickelt, oder hättet ihr es lieber anders? Schreibt einen Kommentar!

Zusammen mit den neuen Uniques will Blizzard zudem ein System einführen, durch das ihr euren Charakteren eine zweite Chance geben könnt, wenn die Season vorbei ist. Auch dieses Feature gab’s schon in Diablo 3: Diablo 4 klaut sich Feature aus Teil 3, macht angestaubte Charaktere wieder wichtig