Diablo 4 klaut sich Feature aus Teil 3, macht alte Charaktere für neue Seasons wieder wichtig

Blizzard hat erste Infos zur kommenden Season 15 in Diablo 4 veröffentlicht. Dabei hat sie ein Feature im Gepäck, das euren Lieblingscharakteren ein neues Leben schenkt.

Was ist das für ein Feature? Mit Season 15 zieht neben etlichen anderen Neuerungen auch das sogenannte Reinkarnations-Feature (engl. Rebirth) aus Diablo 3 in Teil 4 ein. Mit diesem Feature könnt ihr Charaktere von ewigen Realms in saisonale Charaktere umwandeln und mit ihnen eine namensgebende Wiedergeburt durchführen. So könnt ihr neue Seasons mit euren Lieblingscharakteren erleben, ohne sie jedes Mal nach altem Vorbild wieder neu erstellen zu müssen.

Dabei bleiben Name, Klasse, Aussehen und Modus (also Normal oder Hardcore) erhalten. Auch eure eingestellten Skins, Reittiere und Begleiter werden mit übernommen. Ausrüstung und Level fallen allerdings der Reinkarnation zum Opfer und ihr müsst auf Level 1 und ohne Ausrüstung oder vergangene Items neu anfangen.

Wie genau das funktioniert und was ihr beachten solltet, lest ihr auf Seite 2.

Auf Reddit freuen sich etliche Spieler darüber, dass ihr Wunsch endlich erhört wird und ihre Charaktere, mit denen sie nun mal auch irgendwie zusammengewachsen sind, endlich wieder Bedeutung bekommen und sie nicht mit ihrem 10. Zwilling in die nächste Season starten müssen.

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„Willkommen zurück, Ticklebutt, mein Season-0-Sorcerer.“

Was sagt die Community zur Rückkehr des Features? Auf Reddit ist die Freude groß und die Spieler tauschen sich schon jetzt darüber aus, welche Charaktere sie wieder ins Leben zurückholen wollen. Fabio_Rosolen eröffnet seinen Thread mit den Worten: „Endlich eine Wiedergeburtsoption für unsere Charaktere.“

SpaceDodoSC freut sich: „Mann, das ist echt ein Riesending für mich. Ich weiß, für die meisten ist das nicht so wichtig, aber ich hasse es total, für jede Saison einen neuen Charakter erstellen zu müssen, und würde es viel lieber sehen, wenn mein alter OG mich einfach durchs ganze Spiel begleiten würde.“

ijizzrizz stimmt ein: „Darauf habe ich seit Season 0 gewartet. Wow. Das bedeutet mir sehr viel.“ und auch Divided_we_ wird einen alten Freund willkommen heißen: „Willkommen zurück, Ticklebutt, mein Season-0-Sorcerer.“

Eine letzte Änderung traf auf ähnlich große Freude – allerdings vor allem, weil eine Formulierung dazu geführt hatte, dass etliche Spieler zuvor ihre mühsam erfarmten Items einfach über den Jordan befördert hatten: Blizzard ändert ein einziges Wort in Diablo 4, damit Spieler nicht mehr ihre wertvollen Items opfern