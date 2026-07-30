Der neue Verteidiger von FF14 sorgt dafür, dass meine Freunde plötzlich tanken wollen – Ich sage: Wartet erstmal auf den Fernkämpfer

Auf dem Berliner Fan-Festival von Final Fantasy XIV wurde der neue Tank für die Erweiterung „Evercold“ angekündigt. Der sorgte nicht nur in meinem Umfeld für einen regelrechten Hype. Doch MeinMMO-Redakteur Alex behauptet: Der neue Fernkämpfer wird sicher mindestens genauso cool.

Der neue Trailer zu Evercold läuft auf der riesigen Leinwand der Bühne vom Fan-Festival in Berlin und zuhause im Livestream. Dann taucht der neue Tank zum ersten Mal auf und Jubel geht durch die Menge. Im Sekundentakt tauchen begeisterte Nachrichten aus meiner Gilde und meinem Freundeskreis auf meinem Handy auf.

Die „Bastion“ kommt gut an.

Und auch ich kann mich nicht davon freimachen, dass der neue Job mich überrascht hat. Er ist neuartig, frisch, experimentell und wirkt einfach cool. Ich meine, hallo?! Waffen, die quasi ein Hybrid aus riesigen Schilden, Gewehren und Klauen in einem sind? Support-Fähigkeiten für sich selbst und die Gruppe in Form von Schilden und Heilung runden das Ganze ab.

Selbst jene unter meinen Freunden, die vorher nie tanken wollten, wurden überzeugt und wollen mit der neuen Erweiterung unbedingt als Bastion durch die Welt ziehen und Inhalte bestreiten. Auch in meiner Raid-Gruppe wird es zum Start der Raidreihe ziemlich sicher Gekloppe geben, wer dieses Mal in die Rolle des Verteidigers schlüpfen darf – ein Umstand, der in all den Jahren bisher noch nicht vorgekommen war.

Hier könnt ihr euch die Bastion selbst einmal anschauen und euch ein Bild machen:

Video starten Der neue Verteidiger von Final Fantasy XIV: Evercold zeigt im Trailer, was euch mit ihm erwartet Autoplay

Irgendwo erinnert mich die Bastion dann aber trotzdem an den Paladin, was ihr die Einzigartigkeit, zumindest im ersten Moment, etwas nimmt. Denn noch kennen wir die wahren Fähigkeiten des neuen Tanks nicht.

Doch wer das Fan-Festival aufmerksam verfolgt hat, weiß: Es kommt ja auch noch ein physischer Fernkämpfer. Und ich bin der Meinung, der könnte sogar noch cooler werden als der neue Tank. Denn die Hinweise, die es dazu bisher gibt, weisen darauf hin, dass dieser Job noch einzigartiger wird.

Wer schreibt hier? MeinMMO-Redakteur Alexander Mehrwald ist seit Anbeginn der Erweiterung Heavensward im Jahr 2015 in Eorzea unterwegs. Mit der epischen Eden-Raid-Version von Ramuh im Jahr 2020 hat er Blut geleckt und lässt seither keinen Raid-Tier aus.



In Dawntrail sattelte er dann in seiner Raid-Gruppe von Tank auf Heiler um und tummelt sich noch immer mit Vorliebe in schweren Prüfungen und Raids. Aber auch sein Haus in den Lavendelbeeten und seine Insel freuen sich immer wieder über seinen Besuch.

Mit Greifvogel in den Kampf?

Was wissen wir bisher über den Fernkämpfer? Ganz offiziell gesehen ehrlich gesagt noch nicht viel. Allerdings gibt es einige Hinweise, die dafür sprechen, dass wir ihn bereits gesehen und gehört haben.

Zusätzlich haben wir ihn im Entwicklerpanel sogar gehört, als Hauptkomponist und Sound Director Masayoshi Soken einige neue Sounds vorstellte und sich „verplapperte“, dass es sich dabei um welche handelte, die zum neuen Fernkämpfer gehören. Den entsprechenden Clip dazu seht ihr beispielsweise hier auf Reddit:

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Zu hören sind dabei ein Geräusch, das klingt, als würde man etwas magisch aufladen und daraufhin aktivieren oder abschießen. Kurz darauf hört man einen Vogel, der scheinbar etwas angreift. Er fragt die Menge, was sie denkt, zu welchem Job die Sounds gehören würden, und enthüllt daraufhin, dass sie zum neuen Fernkämpfer gehören.

Damit bestätigt er eine Vermutung der Fans, die sich nach dem erweiterten Trailer aufgetan hatte, der bei der Eröffnungsfeier des Fan-Festivals gezeigt wurde. Ihr könnt ihn euch hier anschauen:

Video starten Final Fantasy XIV zeigt im erweiterten Trailer den neuen Tank von Evercold

Spult direkt zum Zeitstempel von Minute 2:53, wenn ihr die Stelle sehen wollt, an der nicht nur ein neuer wichtiger NPC namens Visna gezeigt wird, sondern aller Voraussicht nach auch der neue Fernkämpfer. Hier könnt ihr einen Eindruck gewinnen, wenn ihr das Video gerade nicht anschauen könnt:

Hier seht ihr Visna mit Greifvogel und einer Art äthergeladenem Stab. Vermutlich wird der Äther freigelassen und befehligt so den Greivogel. Das Zeichen könnte auch das neue Jobsymbol darstellen.

Die Explosion beziehungsweise die Aktivierung klingt sehr ähnlich wie der Sound, den Masayoshi Soken im Entwicklerpanel enthüllt hat, und der anwesende Vogel tut sein Übriges. Es ist also mehr als wahrscheinlich, dass Visna im Trailer den neuen physischen Fernkämpfer darstellt.

Es könnte sich also um eine Art Falkner oder Jäger handeln, die mit ätherischen Tierbegleitern kämpft und diese befehligt. Zusätzlich könnte der Stab, den Visna in der Hand hält, entweder eine Art Munition, Bolzen oder Ähnliches darstellen und demnach nicht die ganze Waffe zeigen. Ebenso könnte es sein, dass der neue Job neben dem Vogel auch noch andere Tierbegleiter mit sich bringt.

Die Hinweise zeigen also einen ebenso frischen Ansatz eines neuen Jobs, der einiges Potenzial aufweist, mindestens genauso frisch und cool zu werden wie die Bastion. Ich für meinen Teil bin jedenfalls deutlich mehr gespannt darauf, was uns damit erwartet, als auf die Bastion, und das, obwohl ich viele Jahre lang leidenschaftlich getankt habe.

Auf welchen Job freut ihr euch mehr? Wisst ihr jetzt schon, dass die Bastion euer Favorit ist? Oder geht es euch wie mir und ihr seid deutlich mehr gespannt darauf, was der neue Fernkämpfer mitbringt? Schreibt es uns gern in die Kommentare!

Neben den neuen Jobs wird es auch eine neue Raid-Reihe geben. Die findet in Zusammenarbeit mit Final Fantasy VII statt und bringt die epische Lore in die Welt von Final Fantasy XIV. Wir könnten mit FF7-Director Naoki Hamaguchi über die Kollaboration sprechen: Final Fantasy 14 holt Cloud Strife ins MMORPG – Wir haben den Chef von FF7 gefragt, worauf ihr bei den neuen Raids am meisten achten solltet