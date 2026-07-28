WoW hat von Final Fantasy 14 geklaut, jetzt klauen die eiskalt zurück

Die Entwickler von World of Warcraft haben sich bei Final Fantasy XIV Inspiration gesucht. Jetzt sagt der FF-Chef: Das machen wir auch.

Die großen MMORPGs schauen alle beieinander ab. Wenn ein Feature in einem Spiel gut ist, dann dauert es meistens nur eine Weile, bis auch andere Vertreter des Genres das übernehmen. Doch nur wenige Entwickler gehen damit so offen um, wie Final Fantasy 14 und World of Warcraft. Die „inspirieren“ sich gerne einmal gegenseitig. Etwas, das zumindest Naoki Yoshida ganz offen zugibt.

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Was wurde von Final Fantasy 14 „geklaut“? Als die Entwickler von World of Warcraft erstmalig umfangreich über das Housing sprachen, erwähnten sie auch ganz offen, bei welchen anderen Spielen sie sich Inspiration gesucht haben. Sie schauten sich andere MMORPGs an und wie diese ihr Housing umgesetzt hatten. Dabei wurde WildStar genannt, aber eben auch Final Fantasy XIV.

Was sagt der Chef von Final Fantasy XIV? Während einer Konferenz auf dem Fan Fest sprach Naoki Yoshida über das Housing in Final Fantasy und dabei auch über World of Warcraft. Auf die Frage hin, ob man das System in FF14 überarbeiten wolle, sagte er (Gamer Escape):

Ich habe die Frage, was ihr wirklich fragen wollt, ist, nun: World of Warcraft hat sein eigenes fantastisches Housing-System bekommen. Wie sieht es mit FFXIV aus? […] Ich bin mir sicher, all diese Journalisten und Content Creator, die uns während dieser ganzen Reise begleitet haben – ich glaube, ihr wisst, dass wir einen immensen Respekt vor dem Team von World of Warcraft haben. Als wir gesehen haben, dass das WoW-Team eine Erweiterung mit dem neuen Housing-System angekündigt hat und sie sagten, dass sie spezifisch bei FFXIV geschaut haben, was man übernehmen und wo man uns überflügeln könnte, ich glaube, das alleine zu hören war schon eine ziemlich große Ehre für uns.

Doch bei dieser Ehre soll es nicht bleiben. Denn man hat sich das Housing bei der Konkurrenz genauer angeschaut und findet eine Menge Lob.

Natürlich, ich habe mir das Housing-System in WoW auch selbst angeschaut und es hat mir wirklich gut gefallen. Es ist fantastisch. Wir mögen es immer, neue Herausforderungen anzunehmen, und als ich dieses Mal das Housing von WoW ausprobiert habe, dachte ich wirklich, dass es fantastisch ist. Das war eine gute Quelle für Nachforschungen. Ich kann noch nicht genau sagen, wann es passieren wird, aber für die Patches der 8.X-Reihe planen wir zwei große Überarbeitungen für das Housing.

Was heißt das für Final Fantasy 14? Konkrete Informationen, wie genau die Überarbeitung aussehen soll, gibt es natürlich noch nicht. Das wird in aller Regel erst später angekündigt, wenn der Release entsprechender Patches näher rückt. Doch wenn man sich anschaut, welche großen Unterschiede das Housing von WoW im Gegensatz zu FFXIV hat, lassen sich naheliegende Schritte zumindest erahnen. Das könnte zum Beispiel das Lotterie-System sein oder auch die horrenden Kosten, die mit dem Kauf eines Hauses im Spiel einhergehen. In WoW bekommt nämlich jeder ein Haus geschenkt – sodass der Einstieg in das System problemlos möglich ist.

Cortyn meint: Ich finde, dass die Entwicklung von MMORPGs genau so ablaufen sollte. Natürlich sind Final Fantasy XIV und World of Warcraft Konkurrenten. Doch dass beide Seiten zugeben, dass sie sich beim jeweils anderen Inspiration geholt und diese Systeme dann verfeinert haben, ist eine schöne Sache – und zwar eine, von der vor allem Spielerinnen und Spieler profitieren, weil es keinen Stillstand gibt. Man darf gespannt sein, wie FF14 das eigene Housing überarbeitet und verbessert und auch, welche Schlüsse daraus dann die Entwickler bei Blizzard ziehen. Denn die arbeiten auch fleißig an neuen Features, sodass ihr bald bis zu 100 Haustiere im Haus haben könnt.