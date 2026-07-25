WoW: In Patch 12.1 könnt ihr verrückter als jede verrückte Katzenlady sein

Der nächste Patch erfüllt den Traum, den viele WoW-Damen und -Herren schon lange haben: Endlich mit unzähligen Pets vereint.

Das Housing in World of Warcraft ist bereits ziemlich gut, doch eine Menge Details fehlen noch. Ein sehnsüchtig gewünschtes Feature kommt mit dem nächsten großen Patch 12.1 Fluch von Ula’tek. Denn dann könnt ihr endlich eure Kampfhaustiere im Haus und auch draußen platzieren. Das Limit in der ersten Version war auf 10 Pets begrenzt – inzwischen wurde es verzehnfacht.

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Wie viele Pets kann man im Haus haben? Gut, „unzählig“ ist vielleicht eine kleine Übertreibung, aber das Limit ist dennoch ziemlich großzügig gesetzt. Denn insgesamt könnt ihr satte 100 Haustiere in eurem Haus platzieren. Die können entweder über mehrere Räume verteilt sein oder ihr packt sie alle in ein Zimmer und setzt dann zu, wie sich das Chaos entfaltet. Damit steht dann eurem Leben als verrückter Katzenlady gar nichts mehr im Weg – außer vielleicht die horrenden Katzenfutter-Kosten oder die Notwendigkeit, dauerhaft nach Fischen zu angeln.

Außerhalb des Hauses können immerhin noch 25 Pets platziert werden, die sich dann in eurem Garten aufhalten.

100 Haustiere im Haus, 25 im Garten – eure Nachbarn werden es euch danken

Wie kann man Pets im Haus platzieren? Das geht über neue Haustier-Betten (oder kleine Podeste oder thematisch passende Objekte wie Seerosenblätter oder ein Vogelnest), die in Patch 12.1 einfach von einem Händler gekauft werden können. Anschließend könnt ihr die Betten in eurem Haus (oder außerhalb) platzieren und anschließend aus einem Menü das gewünschte Haustier auswählen.

In eurem Haus könnt ihr dazu noch einstellen, ob das jeweilige Haustier sich frei bewegen oder bei seinem Bett bleiben soll.

Bald könnt ihr euren Garten mit Pets zupflastern. (Bildquelle: wowhead)

Im Außenbereich eures Hauses gibt es diese Option nicht. Dort könnt ihr Pets lediglich auf Betten platzieren – sie werden also nicht quer durch die Nachbarschaft laufen.

Allerdings führen die Pets auch weiterhin ihre speziellen Animationen und Verhaltensweisen aus, falls sie welche haben. So kann das Pet „Kolumbus“, mit der Eigenschaft, manchmal in verschiedene Richtungen davonzulaufen, das auch weiterhin tun.

In der aktuellen PTR-Version funktioniert die Wegfindung der Begleiter noch nicht korrekt, nur fliegende Pets bewegen sich im Haus frei. Das dürfte bis zum Release des Patches allerdings behoben sein.

Wie wird man zur verrückten Katzenlady? Nun, die Aufgabenstellung ist simpel: Wer will, kann alle 100 Haustier-Betten einfach auf engstem Raum platzieren und sie anschließend mit Katzen füllen. Aktuell ist es auch möglich, mehreren Betten dasselbe zuzuweisen, dass mehrere Exemplare des Haustiers im Haus gleichzeitig aktiv sind.

Oder anders gesagt: Wenn ihr gerne 100 orange Katzen in eurem Schlafzimmer herumspazieren haben wollt, hält euch niemand auf – außer vielleicht die Nachbarn, wenn das Gemaunze so laut wird, dass niemand mehr Schlaf finden kann. Ich zumindest weiß, dass ich meinen Magierturm schon bald mit jeder Menge Tiere vollstopfen werde, die Besucher in den Wahnsinn treiben werden …