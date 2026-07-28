Ich habe in Final Fantasy XIV hunderte Stunden in meinen Vogel gesteckt und endlich werde ich dafür belohnt

In Final Fantasy XIV: Evercold wird sich einiges ändern – darunter auch unsere treuen Chocobos. In die haben viele von uns schon etliche Stunden investiert, nun bekommen sie eine ganz neue Aufgabe. MeinMMO-Redakteur Alex freut sich, dass sich die Mühe endlich gelohnt hat.

Mich und meinen Chocobo verbinden viele hunderte Spielstunden. Es gab etliche Versuche, ihm durch das passende Futter mühselig die adäquate Farbe zu verpassen. Stundenlang musste ich bangen, ob auch wirklich jede Frucht gezählt hat. Oft hat man dann festgestellt: Nope, statt grau ist dein Vogel jetzt rot – herzlichen Glückwunsch! Also nochmal von vorn.

Das allein fraß schon etliche Stunden meiner Lebenszeit. Als er dann endlich die richtige Farbe hatte, ging es los in die große, offene Welt. Als Duo bestritten wir etliche FATEs und besiegten etliche Schatzkarten-Gegner oder Jagd-Ziele. Wie viele Zwiebeln und Gizar-Blätter dieser Vogel schon verputzt hat, ist auch nicht mehr feierlich.

Als ich ihn dann endlich auf seinem maximalen Level hatte, stellte sich eine gewisse Leere ein. Hatte ich diesen unglaublich süßen Knirps jetzt wirklich nur für die paar Inhalte so malträtiert?

Denn so oft spielte ich diese Inhalte gar nicht mehr danach. Klar, zu jedem Update, das neue Inhalte brachte, immer mal wieder, und ich nutze ihn auch regelmäßig gern als Mount, aber dafür hätte ich ihn nicht stundenlang leveln müssen.

Mit Evercold bekommen die gefiederten Freunde nun eine neue Aufgabe und eine umfangreiche Überarbeitung, durch die sich der ganze Aufwand endlich gelohnt hat.

Video starten Final Fantasy XIV zeigt im erweiterten Trailer den neuen Tank von Evercold

Dungeons im Koop mit euren Chocos unsicher machen

Welche Änderung bringt Evercold für die Chocobos? Mit dem Release des ersten Updates der Erweiterung Evercold (Patch 8.1) wird es in Final Fantasy XIV möglich sein, eure gefiederten Kumpanen mit in Dungeons zu nehmen. So könnt ihr mit einem Kumpel oder einer Kumpeline gemeinsam und euren beiden Chocobos Dungeons abschließen, ohne dass ihr dafür andere zusätzliche Spieler braucht.

Zwar wird ihr Stufensystem ebenfalls überarbeitet, aber: Eure bisher erzielten Ränge sollen erhalten bleiben und an das neue System angepasst werden. Ihr müsst also nicht fürchten, dass eure mühsam investierten Stunden für den Vogel waren. Habt ihr euren Chocobo also bereits vollends aufgelevelt, wird er auch im neuen System bereits einen hohen, wenn nicht sogar den höchsten Rang erhalten.

Ebenso sollen das Zuchtsystem und sämtliche Fähigkeiten sowie die Funktion der Gizar-Blätter eine Überarbeitung erhalten. Wie genau die aussehen werden, wurde allerdings noch nicht verraten. Und auch, ob ihr künftig alle Dungeons mit euren Chocobos spielen können werdet, ist derzeit unklar. Vorerst werdet ihr voraussichtlich die Dungeons von Evercold auf diese Weise spielen können.

Hier seht ihr die Folie aus der Ankündigung dazu.

Welche Vorteile entstehen durch den Koop? Dadurch, dass ihr eure Vögelchen nun mit in Dungeons nehmen könnt, könnt ihr fehlende Klassen für euer Duo einfach mit ihnen auffüllen – ein wenig wie das System von „Seite an Seite“, bei dem ihr die Dungeons mit NPCs laufen könnt, nur eben im Duo mit einem anderen Spieler eurer Wahl.

Zusätzlich ergibt sich dadurch eine tolle Möglichkeit für Spieler, die sich in fremden Gruppen nicht so wohlfühlen, aber trotzdem gern mit einem Freund oder einer Freundin spielen wollen. Vorsichtige Spieler haben also bald keine Ausrede mehr, wenn jemand sie fragt, ob sie einen der neuen Dungeons mitlaufen wollen. Meine Freunde sind jedenfalls jetzt nicht mehr sicher vor mir.

Außerdem habt ihr so eine weitere Möglichkeit, euren wunderschönen Prachtvogel zu bewundern, und einen weiteren Anreiz, euch ordentlich um ihn zu kümmern.

Wie findet ihr die Änderung? Habt ihr wie ich schon hunderte Stunden in euren gefiederten Freund investiert und freut euch jetzt wie ein Honigkuchenpferd? Oder interessiert euch das gar nicht? Schreibt es uns gern in die Kommentare!

Eine andere Änderung führt bei MeinMMO-Redakteurin Jasmin Beverungen ebenfalls dazu, dass sie bald ihren Freund rigoros wieder nach Eorzea zerrt. Denn seine Ausrede wird in Zukunft ebenfalls entkräftet: Final Fantasy XIV bekommt neues Feature, durch das mein Partner keine Ausrede mehr hat, das Spiel zu skippen