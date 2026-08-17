Fan schob 18 Monate lang 12-Stunden-Tage für sein Remake von Pokémon Smaragd, jetzt ist es spielbar und er kann es nicht mehr sehen

Ein einziger Entwickler arbeitete zwei Jahre lang an einem Fan-Remake zu Pokémon Smaragd. Zum Launch braucht er erstmal eine Pause.

Was ist das für ein Projekt? Pokémon Gamma Emerald ist ein Fan-Remake der Smaragd-Edition. Das Besondere: Statt eines handelsüblichen Rom-Hacks baute der Solo-Entwickler UndreamedPanic die Hoenn-Region kurzerhand komplett in der Unreal Engine 5 nach. Story und Inhalt entsprechen denen des Originals, jedoch mit etwas Feinschliff.

Pokémon Gamma Emerald startete am 15. August in den Early Access und umfasst aktuell die ersten 3 Arenen. Außerdem gibt es einen Tag-Nacht-Zyklus, ein Beeren-System, Pokémon-Zucht und sogar Blitze. All das in wunderschönem 2,5D.

Das Ergebnis kann sich zwar sehen lassen, verlangte dem Dev jedoch auch einiges ab.

Viele Fans hängen immer noch dem 2,5D-Look von Pokémon nach. Neuere Kreaturensammler zeigen, wie gut das mit moderner Grafik aussehen kann:

Video starten LumenTale: Memories of Trey – Release-Trailer zum Kreaturensammler auf Steam und Switch Autoplay

Bug-Fixes müssen warten: Entwickler kündigt zum Launch eine Pause an

Das sagt der Entwickler: Um seine Vision zu realisieren, arbeitete UndreamedPanic über zwei Jahre allein an Gamma Emerald. Niemand habe ohne Bezahlung an einem Fan-Game arbeiten wollen, so der Entwickler im April (via X). Stattdessen arbeitete der Entwickler über einen Zeitraum von 2 Jahren in nahezu jeder freien Minute an dem Projekt.

18 Monate lang habe er fast jeden Tag mehr als 12 Stunden gearbeitet und dabei alles in Eigenregie gemacht: von der Engine über die Tools bis zu den Sprites der Pokémon, Musik und Sound-Effekten (via X).

Nach so einem langen Zeitraum hat der Entwickler nun erstmal selbst genug von seiner Schöpfung: Auf X kündigte er pünktlich zum Start in den Early Access eine Pause an. Auch Fehlerchen müssen erstmal warten: „Ich werde keine Bugs fixen oder sie in nächster Zeit anschauen, ich brauche WIRKLICH eine Pause von diesem Projekt.“

UndreamedPanic kündigt auf X eine Pause an.

Welche Pokémon-Generation sollte (noch) ein Remake erhalten? Diskutiert mit uns in den Kommentaren!

Ihr seht vor eurem geistigen Auge bereits eine Schar von Anwälten, die Messer wetzen? Nun. Nintendo und die Pokémon Company lassen zwar gerne die sprichwörtlichen Hunde los, wenn sie ihre IP bedroht sehen, allerdings haben sie es meistens auf eine kommerzielle Nutzung ihrer Marken abgesehen.

Das bedeutet jedoch nicht, dass kostenlose Spiele automatisch sicher sind, es liegt lediglich im Ermessen der Firmen, ob sie gegen solche Projekte vorgehen wollen. Heikel könnte es für den Entwickler insofern werden, als Nintendo Gerüchten zufolge plant, die Editionen Rubin, Saphir und eben auch Smaragd auf die Switch zu portieren (via GamePro). Da ist Konkurrenz in Form eines professionell aussehenden UE-Remakes möglicherweise eher unerwünscht.

Doch selbst, wenn kein Pokémon drauf steht, kann es Ärger geben. Man denke nur an den fast 2 Jahre andauernden Rechtsstreit zwischen den Pokémon-Machern und Palworld zu denken. MeinMMO-Redakteurin Sophia hat euch die Entwicklungen sowie den aktuellen Stand hier nochmal übersichtlich zusammengefasst: Alle feiern jetzt schon den Sieg von Palworld gegen Nintendo – aber vorbei ist der Rechtsstreit noch nicht