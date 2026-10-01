Eine Katze ist im Marvel-Universum jetzt so mächtig, dass sie sogar Thanos besiegen könnte

Venom kennen wohl die meisten Marvel-Fans als einen der bekanntesten Schurken von Spider-Man. Doch es gibt noch viel mehr Kreaturen wie ihn und eine davon ist jetzt zu einer mächtigen kosmischen Entität geworden.

Wie viele wissen, ist Venom ein Symbiont aus dem Weltall, der 1984 im Comic Amazing Spider-Man Nr. 252 dem Spinnen-Helden einen neuen Anzug verlieh. Über die Zeit wuchs die Mythologie hinter Venom und es entstanden andere Symbionten aus ihm und man führte den Erschaffer und König aller Symbionten, Knull, ein. Der hatte seinen ersten Auftritt 2018 in Venom Nr. 3.

Der hat sich zuletzt mit dem gesamten Marvel-Universum angelegt. Das ging nicht gut für ihn aus und sorgte zusätzlich dafür, dass ein anderer Symbiont seine Rolle als kosmische Entität übernahm – Sleeper, der sich gerne als Katze ausgibt.

Video starten Venom begibt sich in Venom: The Last Dance in ein neues Abenteuer mit Eddie Brock

Ein neuer King in Black

Achtung: Im folgenden Artikel gibt es Spoiler zur Comic-Reihe Queen in Black, die bei uns noch nicht erschienen ist.

Wie kam es zu einem neuen König? Ende Juli 2026 startete Marvel mit Queen in Black Nr. 1 von Autor Al Ewing ein neues Event. Eigentlich wollte sich Knull mit einer neuen Symbionten-Armee der Erde stellen, doch Hela, die Göttin des Todes, war schneller und schnappte sich die Macht von Knull. Knull wehrt sich aber, wird zum Gott des Lichts und kämpft gegen Hela.

In diesem Konflikt geraten auch die Helden der Erde. Es geht hin und her, doch die Helden schaffen es am Ende, die Gefahren abzuwenden und Knull sogar zu besiegen. Dabei überlebt Knull aber und kehrt zu seiner Heimat zurück – nur um noch einmal gedemütigt zu werden.

Am Ende von Queen in Black Nr. 5 sitzt plötzlich eine Symbionten-Katze auf seinem Thron als neuer King in Black . Sie scheint Kontrolle über die anderen Symbionten zu haben und wie der Text erklärt, handelt es sich um Sleeper, der jetzt der neue König der Symbionten ist.

Sleeper war ohnehin schon einer der stärkeren Symbionten, aber als King in Black ist er jetzt eine kosmische Entität, die sogar Thanos Konkurrenz machen könnte.

Auf dem Cover von Venom: First Host Nr. 4 könnt ihr Sleeper mit Eddie Brock als Wirt in der Mitte sehen (Bildquelle: Marvel.com).

Der King in Black ist eines der mächtigsten Wesen des Universums

Wie mächtig ist Sleeper jetzt? Sleeper, der das erste Mal 2018 im Comic Venom Nr. 165 auftauchte, ist als einer der Söhne von Venom ohnehin schon einer der stärksten Symbionten, da er es geschafft hat, die größte Schwäche, Feuer und laute Töne, zu kontern (Quelle: Screen Rant). Zudem ist er gerne als Katze unterwegs, wenn er nicht gerade mit einem anderen Wesen eine Symbiose hat.

Als King in Black steigert sich seine Macht aber nochmal stark. Knull konnte in dieser Rolle fast alle Symbionten befehligen und diese auch erschaffen und mit seinem All-Black -Schwert kann man sogar Götter töten, wie Gorr sogar im 4. Thor-Film zeigte. Knull ist auch unsterblich, wobei hier unklar ist, ob er, wenn es einen anderen King in Black gibt, doch sterben kann.

Zusätzlich dazu hat er die Fähigkeit, eine uralte Dunkelheit zu nutzen, um damit allerlei Unfug zu treiben, etwa sich zur Dunkelheit zu teleportieren oder riesige Symbionten-Drachen zu erschaffen. All diese Fähigkeiten sind auf einem so hohem Niveau, dass er zu den mächtigsten Schurken des Marvel-Universum gehört – So schaffte er es sogar, Thanos in Knull Nr. 5 zu töten.

Ob Sleeper all diese Kräfte auch hat, ist aktuell unklar, aber seine Rolle als neuer King in Black ist im aktuellen Comic-Kanon aber jetzt fest. So viele Sorgen wie bei Knull braucht sich die Erde aber erstmal nicht zu machen, Sleeper hat ein gutes Verhältnis zu seinem Vater Venom.

Hättet ihr Lust auf all die Symbionten im Marvel Cinematic Universe oder habt ihr keine Lust auf sprechenden Alien-Schleim? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Mehr zum Marvel-Universum findet ihr hier: Die mächtigsten Guardians of the Galaxy von Marvel im Power-Ranking



