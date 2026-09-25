Eine Monster-Armee aus Marvel hat es bisher nicht in die Filme geschafft, beschert ihren Opfern ein grausiges Schicksal

Die größten Gefahren, die man im Marvel-Universum als Film-Fan kennt, sind meistens einzelne Fieslinge. Man denke an Thanos, Ultron, Loki oder bald Doctor Doom. Doch in der Galaxis lauern noch andere Gefahren, die als ganze Armee Planeten zerstören können.

Um welche Gefahr geht es? 1982 begegneten die Mutanten der X-Men in X-Men Nr. 155 einer neuen Bedrohung aus dem Weltall: den Brood. Diese Kreaturen stammen gar nicht aus dem 616-Universum und kamen irgendwann in diese Galaxie. Man kann davon ausgehen, dass die Brood mehrere Millionen Jahre alt sind.

Ganz nach ihrer Natur dürstete diese Spezies nach der Eroberung von Planeten und der Versklavung anderer Spezies. So trafen sie in der weiten Vergangenheit beispielsweise auf die alten Ägypter, knapp 3000 Jahre vor Christus. Damals wurden sie aber vom Mutanten Apocalypse und seinen Handlangern aufgehalten.

Doch damit war nicht Schluss, denn die Brood lauerte immer noch im Universum und versuchte auch in der Gegenwart, die Erde zu erobern. Das tut die Spezies mit Gewalt, aber viel brutaler ist die Art und Weise, wie sie sich als parasitäre Lebensform fortpflanzt.

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So schlimm wie der Xenomorph

Wie funktioniert der Lebenszyklus der Brood? Die Kreaturen der Brood ähneln visuell großen Insekten und die Urform hat kein Verständnis von Emotionen, außer einem unstillbaren Hunger. Die Brood agiert in einer Art von Schwarmbewusstsein, an deren Spitze die Brood-Königin ist, die auch die Eier legt. Innerhalb der Brood gibt es außerdem diverse Ränge.

Das Schwarmbewusstsein der Brood kann man aber auch nutzen, um sie zu kontrollieren. Das Alien-Imperium der Kree entwickelte das King Egg (Königs-Ei). Damit sollen die Brood-Königinnen übergangen werden, um eine Kreatur in den Brood-König zu verwandeln, damit dieser die Parasiten kontrollieren kann.

Die Brood erinnert stark an die Xenomorphs aus dem Alien-Franchise. Das zeigt sich auch in der Art und Weise, wie sie ihre Opfer nutzen. Sie legen Embryonen in anderen Lebewesen ab. Statt aber wie bei Alien aus dem Körper des Opfers herauszubrechen, wird der infizierte Körper selbst zu einem Brood. Dabei stirbt das Opfer. Sollte man wie Wolverine eine Form von Heilfaktor haben, kann man dem aber entgegenwirken.

Die Brood-DNA kann sich auch mit anderen Wesen kreuzen oder sich weiterentwickeln. Deshalb haben sie auch Interesse an Figuren wie Captain Marvel, die als Kree-Mensch-Hybrid besonders ist. So gehören nicht alle Mitglieder der Brood zum bösartigen Schwarmbewusstsein und zeigten auch, dass sie eigene Emotionen wahrnehmen oder spüren können.

Wie die Brood aussieht, seht ihr auf dem Cover von X-Men Nr. 21 aus dem Jahre 2023 (Bildquelle: Marvel.com)

Nicht alle Brood-Mitglieder sind gleich

Welche besonderen Mitglieder der Brood gibt es? Im Laufe der Zeit gab es auch differenzierte Mitglieder der Brood, die aus dem Schwarm-Konstrukt herausgebrochen sind. Einer der bekanntesten ist wohl Broo. Er war ein Mutant der Brood, der anders als seine Brüder Emotionen verstehen konnte. Seinen ersten Auftritt hatte er 2011 in Astonishing X-Men Nr. 40.

Dort entschieden sich die X-Men, der Brood – trotz der durch sie ausgehenden Gefahr – zu helfen. Sie erfuhren, dass die Kreaturen vom Aussterben bedroht sind, nachdem sie ihren Heimatplaneten verloren haben. Bei der Mission, durch die sie das erfuhren, fanden sie auch Broo, durch dessen Hilfe sie die Broods retten wollten.

Er wurde Teil der Mutanten und ein Schüler der X-Men-Schule von Professor X. Später, in X-Men Nr. 8 aus dem Jahre 2020, verspeiste Brood sogar das King Egg und wurde zum König der Brood.

Ein anderes erwähnenswertes Mitglied der Spezies ist der Brood No-Name, der in der Planet-Hulk-Storyline wichtig wurde. No-Name landete mit anderen Vertretern der Brood auf dem Planeten Sakaar. Sie wurden als Gladiatoren für den Herrscher des Planeten eingesetzt.

No-Name tat sich aber mit anderen Sklaven, unter anderem dem Hulk, zusammen und stürzte den Herrscher. Dann half er dabei, den Hulk zum König des Planeten zu machen. Sie wurden zu Freunden und Kameraden. No-Name unterstützte den Hulk auch bei seinem Kampf gegen die Erde, nachdem das Schiff, das den Hulk nach Sakaar brachte, explodierte und die Bevölkerung und Hulks schwangere Frau tötete.

Wie findet ihr die Brood? Würdet ihr sie gerne im Marvel Cinematic Universe sehen oder passen sie nicht zu den Filmen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare. Mehr zum Universum von Marvel lest ihr hier: Marvel hat einen neuen übermächtigen Superhelden, aber der macht jetzt einen auf böser Superman