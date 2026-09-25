In ARC Raiders könnt ihr bald endlich reines PvE ohne fremde Spieler spielen, die euch an den Kragen wollen. Aber der Modus ist zeitlich limitiert.

Was ist das für ein Wunsch? Die Community von ARC Raiders wünscht sich bereits seit Monaten die Einführung von PvE-Servern bzw. einer Matchmaking-Option ohne PvP.

Nachdem der Wunsch zum Release des Extraction-Shooters vor allem unter PvE-Fans bestand, die keine Lust mehr hatten, hinterrücks erschossen zu werden, hofften in den vergangenen Monaten auch PvP-Fans auf einen solchen Modus, um das PvP reizvoller zu machen und entsprechende Leaderboards o.Ä einführen zu können.

Jetzt hat Embark, das Entwicklerstudio hinter ARC Raiders, den Wunsch der Fans erhört und bringt zumindest für kurze Zeit eine Art PvE-Modus.

Video starten ARC Raiders hat unfassbar friedliche Community – Selbst die Entwickler sind überrascht Autoplay

Was ist das für ein Modus? In ARC Raiders wird von 13. bis zum 20. Oktober 2026 eine Matchmaking-Option für reines PvE getestet. Während dieses Tests könnt ihr dann im Menü per Knopfdruck auswählen, ob ihr PvE oder die ursprüngliche PvPvE-Erfahrung spielen wollt.

In dem PvE-Modus wird es wie gewohnt möglich sein, solo und in Duos oder Trios zu spielen, doch ihr könnt weder anderen Raidern Schaden zufügen, noch welchen von Spielern kassieren. Außerdem sind einige Map-Konditionen vom PvE-Test ausgeschlossen, darunter Night Raids, Hidden Bunker, Locked Gate und die mit Frozen Trail für die neue Map kommende Bedingung Frigate.

Die Entwickler betonen zudem, dass euer Rating des normalen PvPvE‑Matchmakings nicht von den PvE-Sessions beeinflusst wird. Wenn ihr im PvPvE also ein fleißiger PvP-Spieler seid, kommt ihr durch die Teilnahme am PvE-Test dort nicht in friedliche Lobbys.

Das ist im PvE-Modus am Gameplay anders: Da der PvE-Modus durch das Fehlen feindlich gesinnter SPieler etwas leichter ist, wird dort der Loot-Wert im gesamten etwas geringer ausfallen. Obendrein werdet ihr von ARC angegriffen, wenn ihr kriecht, während ihr gedownt seid. Die maschinellen Gegner sollen euch aber ignorieren, wenn ihr still seid.

Was haltet ihr von dem Test? Findet ihr das gut und wünscht euch einen reinen PvE-Modus, oder glaubt ihr, ohne PvP geht ARC Raiders ein wichtiger Teil der Spannung verloren? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!

Bereits vor ein paar Monaten gab es einen geschlossenen Beta-Test für einen PvE-Modus, der stark von The Division inspiriert ist. Dieser lief aber ausschließlich in China und wurde dementsprechend nicht von Embark selbst entwickelt. Mehr dazu hier: ARC Raiders bringt endlich PvE wie The Division, aber nicht für euch