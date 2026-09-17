PvE-Spieler ist nett zu einem PvP-Fan in ARC Raiders, kann sich jetzt über einen neuen Gaming-PC freuen

Weil ARC Raiders seinen Spielern die Wahl lässt, ob sie PvP spielen wollen, hat ein Gamer jetzt einen neuen Gaming-PC von einem Fremden bekommen.

Wieso kann der Spieler sich jetzt über einen neuen Gaming-PC freuen? Der Reddit-Nutzer rocsec58769 hat einen neuen Gaming-PC – keinen nagelneuen, sondern einen gebrauchten, der neu in seinen Besitz übergegangen ist.

Dieser PC gehörte einem anderen Gamer, den er in ARC Raiders kennengelernt hat. Nach anfänglichem Misstrauen hat sich zwischen den beiden eine Freundschaft entwickelt. Jetzt hat rocsec58769 von seinem neuen Gaming-Buddy den besagten PC geschenkt bekommen.

Video starten Spieler in Arc Raiders schreit so laut um Hilfe, dass der Nachbar die Tür aufbricht Autoplay

Wie kam es zu dem Geschenk? Wie rocsec58769 in einem Post auf Reddit berichtet, habe er vor ungefähr 6 Monaten in ARC Raiders auf der Map „Stella Montis“ einen fremden Raider getroffen und Kontakt aufgenommen.

Dieser andere Spieler habe ihm jedoch zunächst nicht vertraut, schließlich spielten sie auf der wohl PvP-lastigsten Map des Spiels. rocsec erklärte ihm jedoch, er sei in ARC Raiders PvE-Spieler und habe nicht vor, auf ihn zu schießen. Die beiden blieben noch eine Weile zusammen, dann extrahierten sie gemeinsam.

Anschließend habe rocsec wohl das Vertrauen seiner neuen Raid-Bekanntschaft gewonnen. Fortan zockten und quatschten die beiden öfter zusammen und freundeten sich an. Irgendwann habe der andere Spieler dann gefragt, warum rocsec eigentlich kein PvP spiele. Dieser erklärte daraufhin, dass sein PC das Spiel nicht bewältige. Er spiele deshalb über GeForce Now, dem Game-Streaming-Dienst von NVIDIA, was für PvP nicht ideal sei.

Anders als rocsec spiele sein neuer Freund PvP, allerdings mit mäßigem Erfolg und verliere regelmäßig seine Ausrüstung. Das und der Umstand, dass rocsec ohnehin eine Expedition starten wollte, hätten schließlich dazu geführt, dass er seinem PvP‑spielenden Kumpel alle Level‑4-Bobcats, -Tempests, Aufsätze, Medizin-Items, etc. gegeben habe. Das Gleiche habe er dann bei der nächsten Expedition wieder gemacht.

Irgendwann habe sein ARC-Raiders-Kumpel ihm dann erzählt, dass er einen PC habe, den er nicht nutze. Der habe zwar keine Grafikkarte, aber gemäß rocsec seien alle anderen Komponenten 10x besser als die seines eigenen PCs.

Und so kam es jetzt Monate nach der ersten Begegnung dazu, dass die beiden sich außerhalb des Spiels trafen und rocsec von seinem neuen Freund den gebrauchten PC bekommen habe.

„Und das alles nur, weil ARC Raiders die Option hat, PvP zu spielen oder nicht zu spielen. Ich denke, das ist verdammt super“, schreibt rocsec zum Abschluss seines Posts.

Habt ihr schon mal etwas von einem Freund geschenkt bekommen, den ihr übers Gaming kennengelernt habt? Erzählt uns gerne in den Kommentaren, was es war und in welchem Spiel ihr euch kennengelernt habt.

Im Oktober bekommt ARC Raiders nach langer Pause mal wieder ein neues Update, das Frozen Trails heißen und verschiedene Neuerungen sowie Änderungen bringen soll. Am 12. August haben die Entwickler von ARC Raiders erste Infos zu den Inhalten von Frozen Trail geteilt. Mehr dazu lest ihr auf MeinMMO: ARC Raiders hat noch genau eine Chance, will die Spieler mit 4 großen Neuerungen zurückholen