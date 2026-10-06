Erst war seine Figur 41 Jahre lang tot, jetzt möchte ein Marvel-Star dem Falcon die Flügel stutzen und zum neuen Captain America werden

Sebastian Stan spielt im MCU den Charakter Bucky Barnes, auch bekannt als Winter Soldier. Und obwohl ihm die Rolle gut gefällt, hat er gleich zwei Ideen, wie es für ihn in Zukunft in den Filmen weitergehen könnte. Eine macht dem amtierenden Captain America Konkurrenz.

Bucky Barnes ist eine spannende Figur, die nach ihrem Comic-Tod im Jahr 1964 erst 2005 wiederbelebt wurde. Als Attentäter Winter Soldier taucht er auch in so einigen Filmen des MCU auf. Gespielt wird er von Sebastian Stan, der den Charakter auch im kommenden Avengers Doomsday verkörpert.

Wie es der Figur darin ergehen wird, ist noch offen. Natürlich besteht die Möglichkeit, dass der Winter Soldier das Zeitliche segnet. Fragt man Sebastian Stan, könnte die Zukunft für den Charakter aber noch viel bereithalten.

Im Podcast „Happy, Sad, Confused“ auf YouTube stellte der Schauspieler zwei Ideen vor. Die eine besteht in einem Projekt, das sich mit den „verlorenen Jahren“ von Bucky beschäftigt. Also der Zeit, in der er von der Organisation HYDRA per Gehirnwäsche zum Winter Soldier gemacht wurde.

Die zweite Idee ist wesentlich ambitionierter und erhebt Anspruch auf einen der wichtigsten Titel im Marvel-Universum.

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Schon wieder ein neuer Captain America?

Wie sieht die zweite Idee aus? Kurz gesagt: Sebastian Stan hätte große Lust, Captain America zu spielen. Das geht bereits einige Jahre zurück. Der Schauspieler nahm 2010 am Casting teil, bei dem letztendlich Chris Evans die Rolle ergatterte. Stan bekam „nur“ den Job als Bucky Barnes.

Wenn es nun also um Pläne für die Zukunft des Winter Soldier geht, würde der Darsteller auch Captain America immer wieder ins Gespräch bringen. Er sei allzeit bereit: Ich bin gerade in der perfekten Phase, wo ich noch einiges machen kann. […] Man fängt an zu denken und merkt: Okay, es geht eigentlich nur noch um die Action-Szenen, die man machen will.

Im Augenblick sei er noch fit genug, um einen überzeugenden Captain America zu spielen. Das einzige Problem: aktuell trägt The Falcon (Sam Wilson), gespielt von Anthony Mackie, diesen Titel. Natürlich ist Stan dieser Umstand bewusst und er formuliert im Interview ein ironisches „Tut mir leid“ in Richtung seines Schauspielkollegen, mit dem er etwa in The Falcon and the Winter Soldier gemeinsam vor der Kamera stand.

Stan betont zwar, dass er nicht wisse, was Marvel und Disney mit seiner Figur vorhaben, aber er sieht Potential für die Zukunft: Ich habe immer noch das Gefühl, dass diese Figur noch nicht ganz ausgereift ist, und ich glaube, das wissen [Marvel/Disney] auch.

Es wäre zwar nicht völlig an den Haaren herbeigezogen, dass der Kindheitsfreund von Steve Rogers dessen Titel annimmt, jedoch müssten im Verlauf von Doomsday oder weiteren Produktionen von Marvel die entsprechenden Weichen gestellt werden, um Sam Wilson aus dem Weg zu schaffen.

Jetzt seid ihr gefragt: Denkt ihr, Sebastian Stan könnte einen überzeugenden Captain America spielen? Hat der Winter Soldier den Titel verdient? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Eine andere Figur erlebt in einer neuen Comic-Reihe gerade etwas Besonderes: Marvel startet ein neues Universum, verwandelt Spider-Man in eine „abscheuliche Spinnen-Mischform“