Marvel macht aus Spider-Man eine Horrorgeschichte, verwandelt ihn diesmal wirklich in einen Spinnen-Mutanten

Regelmäßig probiert sich Marvel in ihren Comics neben den Hauptreihen auch aus und versucht, neue Universen zu etablieren. In wenigen Tagen startet eine neue Reihe, die aus dem Vorzeigehelden Spider-Man ein Horrormonster macht.

Um welche Reihe geht es? Am 7. Oktober startet in den USA die neue Midnight-Reihe von Marvel mit 3 neuen Reihen:

Midnight Spider-Man

Midnight X-Men

Midnight Fantastic Four

Dieses neue Universum soll die bekannten Figuren, passend zum Grusel-Monat, in einem neuen Horror-Gewand zeigen. Dabei bleibt von der freundlichen Spinne von nebenan nicht mehr wirklich viel übrig.

Video starten Marvel zeigt sein neues Comic-Universum im neuen Trailer zu Midnight Autoplay

Spider-Man wird zum Monster

Worum geht es in Midnight Spider-Man? Die Reihe stammt aus der Feder von Phillip Kennedy Johnson, der mit der Infernal-Hulk-Reihe bereits gezeigt hat, wie er groteske Monster in einem Comic inszenieren kann. Zur Idee selbst sagt er laut Marvel.com:

Ich möchte einen Spider-Man sehen, der von H.R. Giger erdacht, von David Cronenberg inszeniert und von Junji Ito für den Comic adaptiert wurde. Ich möchte, dass Peters Entstehungsgeschichte so verstörend ist, dass sie mich noch lange verfolgt, und ich möchte den Lizard und Doctor Octopus durch die Linse eines John-Carpenter-Films oder eines „Resident Evil“-Spiels sehen. Ich freue mich riesig darauf, dass die Leser sehen, was wir da erschaffen.

Im Comic ist die Oscorp Corporation mal wieder an kruden Experimenten beteiligt, diesmal nach der Suche nach ewigem Leben. Die Wege von Peter Parker kreuzen sich mit der Firma und er wird in eine abscheuliche Spinnen-Mischform verwandelt – Das stoppt die Firma natürlich nicht und sie erschaffen weitere Hybriden, die Peter aufhalten möchte.

Trotz dieser noblen Motivation scheint Peter nicht mehr die freundliche Spinne von nebenan zu sein. In einer Preview von CBR zum Comic gab es einen Flashback von Peter als Kind zu sehen. Man sieht, wie er seine Katze sucht, und als Erzähler erklärt er, dass er dadurch etwas über Macht und Verantwortung gelernt hat.

Er findet seine tote Katze im Garten und Peter erzählt, wie sein Vater zu ihm sagte: Der Hund war einfach größer […] Je stärker etwas ist, desto monströser wird es. Und Monster tun einfach, was sie tun. Diesmal geht es wohl nicht um das Leitmotiv, dass aus großer Macht auch große Verantwortung folgt. Zum Schluss stellt Peter als Erzähler noch fest, dass er sowohl der Hilflose als auch das Monster war.

Wie monströs Peter aussieht, könnt ihr bereits auf dem Variant-Cover von Künstler Inyhuk Lee sehen (via artstation.com). Man sieht, dass er eine riesige Spinne auf seiner Brust hat, die mit ihm verbunden ist.

Was kann man vom Comic erwarten? Ähnlich wie bei der Marvel-Zombies-Reihe scheint auch Midnight auf ein erwachsenes Publikum abzuzielen. Immerhin sieht man auch schon im Trailer recht explizite Bilder, die eher für Hartgesottene geeignet sind. Auch die ersten Zeichnungen, die man sehen kann, sehen aus, als würde man sich am Genre Body-Horror bedienen.

DC zeigte bereits mit dem Absolute Universe, dass neue Universen sehr erfolgreich sein können, und mit Spider-Man, X-Men und den Fantastic Four zu starten, ist ein guter Mix aus verschiedenen Aspekten von Marvel.

Wann startet die Reihe in Deutschland? Zum Start am 7. Oktober muss man als Fan in Deutschland auf US-Hefte zurückgreifen, die man in diversen Online-Shops auch gut erhalten kann. Bis eine Reihe bei uns physisch auf Deutsch erscheint, dauert es mehrere Monate. Bisher gibt es dazu keinen konkreten Release-Termin.

Solltet ihr ein Abo für Marvel Unlimited haben, könnt ihr mit dem digitalen Release in der App im Januar rechnen. Findet ihr die Reihe interessant oder bleibt ihr lieber immer in den Haupt-Universen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare. Mehr zu Marvel lest ihr hier: Marvel hat einen neuen übermächtigen Superhelden, aber der macht jetzt einen auf böser Superman