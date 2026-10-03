Den neuen Schurken im MCU gibt es eigentlich schon seit 1977, aber kaum jemand kennt ihn

Noch vor dem Event-Film Avengers: Doomsday können Fans ein Wiedersehen mit Vision in der Serie VisionQuest feiern. In einem neuen Trailer hat Marvel gezeigt, dass der Held gejagt wird, doch der Söldner ist selbst für Fans der Comics kein allzu bekannter Schurke.

Was ist VisionQuest? Am 14. Oktober 2026 startet auf Disney+ die neue Serie VisionQuest. Wie der Name schon erahnen lässt, wird gezeigt, was mit dem weißen Vision (Paul Bettany) nach der Serie WandaVision passiert ist. Mit dabei sind auch andere Androiden und künstliche Intelligenzen – allen voran der Schurke Ultron (James Spader), der hier fast schon freundlich wirkt.

Im neuesten Trailer gab es mehr zur Serie zu sehen, darunter auch einen neuen Gegner, dem sich der Held stellen muss, den aber wohl selbst die größten Marvel-Fans nicht kennen: den Söldner Paladin. Was weiß man über ihn?

Video starten VisionQuest zeigt im Trailer die neue Marvel-Serie mit Vision und Ultron Autoplay

49 Jahre alt, aber trotzdem keine Hintergrundgeschichte

Wer ist Paladin? Ab Minute 1:36 ist für knapp eine Sekunde ein Charakter zu sehen, der eine Maske mit Sichtschutz trägt, die aber nicht seinen Mund verdeckt. In der Szene schießt er mit einer Schrotflinte. Bei dem Charakter handelt es sich um Paladin, der von Todd Stashwick gespielt wird.

In den Comics debütierte Paladin in Daredevil Nr. 150 im Oktober 1977. Manchmal Schurke, manchmal Anti-Held ist die Hauptmotivation des Charakters meistens Geld. Dabei wirft er seine Jobs auch gerne mal um, wenn das Geld stimmt. So verriet er im Civil-War-Comic-Event die Gruppe von Captain America.

Und obwohl er schon so lange dabei ist, ist wenig über seine Vergangenheit bekannt – das ist besonders merkwürdig, da er scheinbar Superkräfte zu haben scheint, die ihn zumindest leicht mächtiger machen als normale Menschen in Bezug auf Stärke, Geschwindigkeit und Ausdauer.

Auch abseits davon ist er keine wirklich relevante Figur im Marvel-Kosmos. Zwar kreuzten sich seine Wege mit den Defenders oder den Heroes for Hire , doch selbst die gelten nicht gerade als Vorzeigeteams in den Comics. Meist wird er engagiert und stellt eher eine Nebenfigur dar, die mal hier und da kämpft, aber nichts wirklich Großes beeinflussen darf.

Immerhin hat er nicht mal eine eigene Karte im Mobile-Game Marvel Snap. Und dort gibt es sogar eine Karte für Sparky, den grünen Roboterhund von Vision.

Paladin schießt auf Vision (Bildquelle: Marvel Entertainment auf YouTube)

Spannend ist aber, dass er mit dem richtigen Budget jeden Auftrag annimmt, egal ob gut oder böse. Das scheint auch in VisionQuest der Fall zu sein, denn der Protagonist wird scheinbar gejagt – immerhin befindet sich in ihm teure und gefährliche Technik der Organisation S.W.O.R.D..

Eine Chance im Kampf hat Paladin aber wohl kaum, denn der Androide gehört zu den mächtigsten Avengers im MCU und kann auch Schusswaffen ohne Probleme aushalten. Um Vision zu fangen, wird Paladin wohl auf Tricks und Fallen zurückgreifen müssen.

Der größte Feind in der Serie könnte voraussichtlich Ultron werden. Zwar gibt er sich in vielen Szenen eher als Freund und Unterstützer, im neuesten Trailer sieht man aber, dass sich Ultron seiner alten Aufgabe aus Age of Ultron widmen möchte, die Menschheit auszulöschen.

Was haltet ihr von VisionQuest? Werdet ihr euch die neue Serie auf Disney+ anschauen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Falls ihr euch für Marvel-Schurken interessiert, haben wir hier eine Liste für euch: Die 10 stärksten Schurken aus den Filmen von Marvel im Power-Ranking