Spieler farmen gerade ein mächtiges Item in Diablo 4, soll bei einem alten Bekannten droppen

In Diablo 4 ist ein Item aufgetaucht, das Veteranen bereits aus Diablo 2 kennen dürften. Das Siegel verleiht euch extrem starke Buffs – und ihr erhaltet es von einem alten Bekannten.

Was ist das für ein Item? Bisher war der „Annihilus“ in Diablo 4 lediglich ein Mythos, der durch Data-Mining aufgetaucht ist. Seit Patch 3.2.2 erhalten viele Spieler das einzigartige horadrische Talisman-Siegel mit dem Namen und freuen sich über den mächtigen Drop, denn die Werte haben es gewaltig in sich.

Das Siegel beschert euch eine Erhöhung eurer Attribute, steigert eure Widerstände, verleiht Extra-Ränge für alle Fertigkeiten und gewährt euch einen XP-Bonus. Ferner besitzt das Talisman-Siegel zwei Set-Boni, die verschiedene Skills oder eure Defensive verstärken.

Woher kennt man den Zauber? Den Zauber gibt es als kleinen Charm in Diablo 2 – und zwar mit den gleichen Werten, abgesehen von den spezifischen Talisman-Boni. Selbst mit den schlechtestmöglichen Werten bietet der Charm dort mehr Macht und Überlebensfähigkeit als nahezu jeder andere Zauber.

In Diablo 2 droppt der Annihilus von Über-Diablo – was eine weitere Parallele zum gleichnamigen Talisman-Siegel in Diablo 4 darstellt.

Zum 30. Jubiläum des Diablo-Franchises wandern aktuell ohnehin immer wieder nostalgische Legacy-Inhalte ins Spiel, darunter etwa ein buntes Pony-Level voller Regenbögen und Teddybären.

Video starten Diablo – 30 Years of Hell im Trailer zum Jubiläum Autoplay

Wo bekommt man Annihilus? Wer derzeit durch das Subreddit von Diablo 4 scrollt, stößt auf etliche Beiträge rund um den Annihilus. Und auch Diablo-Experte wudijo berichtet auf X von dem neuen Unique-Siegel. Spieler erklären, dass sie das Unique-Siegel als Beute von Diablo erhalten haben, nachdem er zufällig als Boss nach einem erfolgreichen Weltboss-Event als „Hinterhalt“ gespawnt ist.

Der Drop scheint allerdings reine Glückssache zu sein, denn nicht jeder Spieler wird laut den Berichten am Ende mit dem Annihilus belohnt.

Auf Seite 2 dieses Artikels tragen wir alle bisher bekannten Informationen rund um das begehrte Talisman-Siegel für euch zusammen.

Habt ihr euch den Annihilus im Spiel bereits gesichert oder wartet ihr noch auf einen Spawn von Diablo nach dem Weltboss? Schreibt uns eure Erfahrungen gerne in die Kommentare!

Season 15 steht voll und ganz im Zeichen des 30. Diablo-Jubiläums und bringt zahlreiche Inhalte aus den Vorgängern zurück. Neben einzigartigen Ausrüstungsgegenständen feiert auch Diablo selbst sein Comeback – und die Spieler wollen, dass er dauerhaft in Diablo 4 bleibt.