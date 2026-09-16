Vergesst das Kuhlevel, in Diablo 4 gibt es jetzt ein Pony-Level mit Regenbögen und Teddybären

Zum 30-jährigen Jubiläum von Diablo hat sich Blizzard eine ganz besondere Season für Diablo 4 überlegt. Haufenweise nostalgische Inhalte aus alten Diablo-Teilen sind jetzt im Spiel – auch ein Level, das einige sicherlich gerne vergessen würden.

Am 15. September ist Season 15 gestartet und hat neue Features zu Diablo 4 gebracht, darunter Diablo und andere ikonische Bosse aus früheren Teilen, echte Runenwörter und bekannte Items von damals.

Eines dieser Items ist der Schwarze Pilz, der in Diablo 3 notwendig war, um den Hirtenstab herzustellen, ein Item, mit dem sich ein Geheimlevel öffnen lässt. Nein, nicht das Kuhlevel, sondern das Regenbogenlevel: Whimsyshire.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Genau dieses Level ist nun auch während Season 15 in Diablo 4 zu finden und sieht noch genauso bunt und bescheuert aus wie damals – mit Regenbögen, Ponys und blutrünstigen Teddybären.

In Diablo 4 müsst ihr jedoch nicht durch den mühsamen Crafting-Prozess gehen, sondern bekommt mit etwas Glück ein Portal von einem Goblin (zumindest in der Höllenflut) geöffnet, wie mehrere Nutzer auf Reddit berichten.

Video starten Diablo – 30 Years of Hell im Trailer zum Jubiläum Autoplay

Nostalgie bringt Spieler zurück, auch wenn sie bunt ist und Regenbögen hat

Ausgerechnet Whimsyshire ist einer der Orte, für den Diablo 3 damals kritisiert wurde. Das Spiel galt für viele Fans ohnehin schon als nicht düster genug, und ein Regenbogen-Level setzte dem ganzen dann die Krone des Kuhkönigs auf. Diablo 4 sollte deutlich düsterer werden und auf Regenbögen verzichten.

Aktuell kommt die Season jedoch ausgesprochen gut an, abgesehen von den Fehlern. Die Inhalte, die die Entwickler von früher zurückgebracht haben, sprechen nicht nur Veteranen an, sogar Spieler ohne Verbindung zu früheren Diablo-Teilen berichten, wie sehr ihnen der Content gefällt.

Nicht nur Whimsyshire, vor allem die „neuen“ (also eigentlich alte) Bosse und Gegner sind etwas, das sich viele Fans als dauerhaften Inhalt für Diablo 4 wünschen, auch wenn Season 15 schon vorbei ist.

Welcher „Flashback“ an früher trifft euch am härtesten? Habt ihr schon besondere Inhalte in Season 15 entdeckt, von denen sonst kaum jemand etwas mitbekommen hat? Schreibt einen Kommentar!

Diablo ist schon lange bekannt dafür, ab und an etwas … eigenwillige Easter Eggs zu haben, die so gar nicht zum ernsten, grimmigen Ton der Reihe passen. Das bekannteste dürfte das Kuhlevel sein, das es natürlich nicht gibt und nie gegeben hat. Wie man es nicht öffnet, könnt ihr hier nicht nachlesen: Diablo 4: Kuhlevel öffnen – So geht’s Schritt für Schritt