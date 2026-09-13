Diablo 4 bekommt eine neue Klasse und Veteranen kenne sie bereits, kommt sogar mit einer alten Einschränkung

Auf der BlizzCon 2026 wurde die Amazone offiziell für Diablo 4 angekündigt. Was die neue Klasse kann, wann sie ins Spiel kommt und wie ihr sie erwerben könnt, erfahrt ihr in unserer Übersicht.

Was ist das für eine Klasse? Mit der Amazone erhält Diablo 4 eine ikonische Kriegerin, die Veteranen bereits aus Diablo 2 kennen. Dort gehörte sie zu den ursprünglichen fünf Startklassen und war vor allem auf Bögen, Armbrüste, Speere sowie Wurfspeere spezialisiert. In Diablo 4 erweitert sie die Klassenauswahl und bringt neben dem Bogen den Wurfspeer als völlig neuen Waffentyp mit ins Spiel.

Laut Blizzard ruht das Fundament der Amazone auf drei zentralen Säulen: Kampfexpertise, athletische Ausdauer und mythische Magie. Sie ist in erster Linie eine extrem disziplinierte Kriegerin, die im Kampf auf die mystische Verbindung zu ihren Askari-Vorfahren und Amazonenschwestern setzt.

Ihre verschiedenen Facetten werden über vier Archetypen definiert, die ihre grundlegenden Spielweisen vorgeben. Mehr zu diesen Archetypen, dem Gameplay und dem Kauf der Klasse erfahrt ihr auf Seite 2.

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Amazone kommt mit „Gender Lock“

Mit welcher Einschränkung kommt sie? Die Amazone wird als erste Klasse in Diablo 4 einen „Gender Lock“ besitzen – sie lässt sich im Charaktereditor also ausschließlich als weiblicher Körpertyp erstellen. Damit greift Blizzard auf ein Prinzip aus Diablo 1 und Diablo 2 zurück, in denen sämtliche Klassen aus Lore-Gründen an ein festes Geschlecht gebunden waren. Das liegt schlichtweg an der Lore: Amazonen sind ein Volk aus kriegerischen Frauen, die ohne Männer lebten und kämpften.

Als nomadische Kriegerin der Askari aus den Regionen nahe des Südmeers ist die Amazone an ein hartes, unabhängiges Leben gewöhnt. Ständige Konflikte auf ihren Reisen haben sie zu einer zähen Verteidigerin ihres Volkes gemacht. Im Kampf überzeugt sie durch Vielseitigkeit: Neben meisterhaftem Bogenschießen beherrscht sie auch den Umgang mit Speer und Wurfspeer sowie den direkten Nahkampf perfekt.

Die Vision für die Amazone habe im Zuge von Lord of Hatred echte Formen angenommen, erklärte Blizzard auf der BlizzCon. Dem Team sei klar geworden, dass sich hier eine riesige Chance bot – schließlich leben die Amazonen in Skovos, dem Schauplatz der Erweiterung. In der ersten Jahreshälfte 2027 hält die Kriegerin damit Einzug in Diablo 4.

Weitere Infos zu den Archetypen und dem Gameplay der Amazone findet ihr auf Seite 2. Was haltet ihr von der Rückkehr der Amazone und dem festen Gender Lock? Seht ihr das als lore-getreue Entscheidung oder hättet ihr lieber freie Wahl beim Körpertyp? Schreibt es uns in die Kommentare!

Die BlizzCon 2026 hat mit haufenweise starken Ankündigungen für viel Freude gesorgt, auch bei MeinMMO-Redakteur und Blizzard-Fan Benedict Grothaus. Eine Info haben die Entwickler von Diablo 4 aber erst in einem Interview nachgereicht – und die sorgt für heftigen Frust.