Laut Valve ist Deadlock noch zu unfertig für einen Release, dabei ist der Shooter schon seit Jahren in Entwicklung

Deadlock, der neue Shooter von Valve, ist seit Jahren in Entwicklung. Valve selbst erklärte in einem umfangreichen Post, dass das Spiel für einen Release noch nicht bereit sei. Und man hat gleich noch erklärt, woran man derzeit arbeite. Die Community meint, dass ein Studio wie Valve es sich leisten könne, ein Spiel über Jahre hinweg zu entwickeln.

Deadlock ist Valves hauseigener Shooter mit MOBA-Elementen, an dem das Team seit Jahren arbeitet. Zum aktuellen Zeitpunkt kann man das Spiel nur mit einer Einladung herunterladen und spielen, einen offiziellen Release gibt es bisher noch nicht.

Valve erklärte jetzt in einem umfangreichen Update-Post, dass es noch viel zu tun gebe und das Spiel noch lange nicht fertig sei. In der Community ist man da anderer Meinung.

Was sagen die Entwickler? Die Entwickler erklärten, dass man mit der Entwicklung noch nicht fertig sei und sich das Spiel noch in einem frühen Stadium befinde.

Wir sind der Meinung, dass die Entwicklung eines Multiplayer-Spiels sehr schwierig und riskant ist, und der beste Weg, dieses Risiko zu minimieren, besteht darin, sicherzustellen, dass wir das Spiel den Spielern bereits in einem frühen Stadium zur Verfügung stellen können, damit sie uns dabei helfen, es zu gestalten, und uns mitteilen, was Spaß macht und was nicht.

Aktuell arbeite man laut Valve an Kosmetik-Optionen für Charaktere und an neuen Spielmodi und Funktionen, die man integrieren wolle.

Video starten Das ist Deadlock – Der neue MOBA-Shooter von Valve Autoplay

„Ausgereifter als die meisten Early-Access-Spiele auf Steam“

Auf Reddit schreibt ein viel beachteter Post dazu: „Das ist verrückt, denn Deadlock ist ausgereifter als die meisten Early-Access-Spiele auf Steam.“

Einige verweisen aber auch darauf, dass Valve es sich leisten könne, ein Spiel jahrelang oder sogar jahrzehntelang zu entwickeln. Denn man habe weder Aktionäre noch andere Personen, denen man Rechenschaft ablegen müsse. Außerdem habe Valve eine eigene Mentalität, wenn es darum gehe, ein Spiel zu veröffentlichen (via Reddit.com):

Wenn man absolut keinen Druck hat, keine Eile und keine Aktionäre, für die man Spiele schnell auf den Markt bringen muss … dann kann man einfach alles auf Eis legen, was keine garantierte Qualität bietet. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie viele Projekte sie da auf Eis legen. Und trotzdem bekommen sie fette Gehälter, Zusatzleistungen und haben eine fantastische Work-Life-Balance. Was für eine Utopie.

Die EA-Situation ist durchaus etwas, was durchaus viele Spieler beschäftigt. Zwar gibt es immer wieder Early-Access-Titel, die bereits mit großem Umfang auf den Markt kommen, etwa Banquet of Fools, aber es gibt eben auch Problem-Kandidaten, die gefühlt nur eine Funktions-Beta des eigentlichen Spiels ist und in den Augen vieler Nutzer als Abzocke gelten. Zusätzlich fluten derzeit viele KI-generierte Spiele den Steam Store, was ebenfalls für Probleme sorgt.

Der September 2026 war so vollgepackt mit Spiele-Releases wie lange nicht mehr. Doch zwischen all den Neuerscheinungen glänzt Valve auf Steam mit einem riesigen Update für sein Spiel Deadlock. Mehr dazu lest ihr auf MeinMMO: Mitten im krassen Gaming-September gelingt Valve etwas Erstaunliches auf Steam