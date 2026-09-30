Mitten im krassen Gaming-September gelingt Valve etwas Erstaunliches auf Steam

Der September 2026 war so vollgepackt mit Spiele-Releases wie lange nicht mehr. Doch zwischen all den Neuerscheinungen glänzt Valve auf Steam mit einem riesigen Update.

Was ist Valve da gelungen? Die Firma hinter Steam hat im September auf der hauseigenen Plattform einen Hattrick hingelegt: Gleich 3 ihrer eigenen Titel sind aktuell in den Top-10 der meistgespielten Spiele auf Steam via SteamDB:

Platz 1: Dauerbrenner Counter-Strike 2 mit einem Höchstwert von 1,4 Millionen gleichzeitigen Spielern

Platz 2: Dota 2 mit einem Peak von 919.000

Platz 8: Deadlock, der neue MOBA-Shooter von Valve, mit einem neuen Spielerrekord von 228.000

Das ist deshalb so beachtlich, da der September prallvoll mit Spiele-Releases war, die offenbar alle großzügig den GTA-November umschiffen wollten. Für die meisten Spiele ist der Launch auch der Zeitpunkt, zu dem sie den größten Ansturm erleben. Die Neu-Erscheinungen hätten also eigentlich alles im September abräumen können.

Stattdessen dominiert Valve ohne Release, dafür aber mit einem großen Update für Deadlock.

Video starten Das ist Deadlock – Der neue MOBA-Shooter von Valve Autoplay

Auf dem Treppchen zum Erfolg statt steile Spitzen

Was macht Deadlock so besonders? Der MOBA-Shooter befindet sich seit 2024 in einem geschlossenen Playtest und kann nur mittels Einladung eines teilnehmenden Freundes gespielt werden. In so einer Phase überhaupt schon solche Spielerzahlen zu erreichen, ist durchaus beeindruckend.

Wirklich spannend wird es aber, wenn man sich die Entwicklung der Spielerzahlen von Deadlock genauer anschaut, denn hier unterscheidet sich der MOBA-Shooter deutlich von anderen Titeln. Das typische Bild bei Spielen, die langfristig mit Content versorgt werden, besteht aus einem steilen Anstieg zu Release, gefolgt von einem ähnlich steilen Abfall, wenn die Spieler mit den neuen Inhalten durch sind.

Zu sehen ist dieses Muster etwa bei Path of Exile 2

Die Spielerzahlen von Path of Exile 2 erinnern an eine Gebirgslandschaft (via SteamDB).

Bei Deadlock sieht das Bild anders aus. Statt steilen Spitzen und tiefen Tälern erinnern die Spielerzahlen eher an eine Treppe: Mit jedem größeren neuen Update klettern die Spielerzahlen nach oben – und halten dieses Niveau auch überraschend konstant.

Seit dem Update im August 2026, das 6 neue Helden ins Spiel brachte, ist Deadlock stetig gewachsen. Mit dem Update „The City Never Sleeps“ erreichte Deadlock nun sogar 228.000 Spieler und konnte damit zum ersten Mal seinen Release-Peak überbieten:

Natürlich verfolgen Path of Exile 2 und Deadlock unterschiedliche Herangehensweisen. Dennoch zeigt der Verlauf, dass Valve mit seinem MOBA-Shooter zumindest auf dem richtigen Weg zu sein scheint und hier eine weitere IP erschaffen könnte, die über viele Jahre Bestand haben wird.

Das zeigen auch die Reaktionen aus der Community auf Reddit:

chemastiko: „Diese Champ-Designs und die Lande-Überarbeitung sehen krank aus, ich wünschte nur, ich wäre 15 Jahre jünger, damit ich mich darin verbeißen und meine Zeit in ein neues MOBA investieren könnte lol…“

atahutahatena: „Heilige Scheiße, NOCHMAL sechs neue Helden? Und sie sehen auch noch total geil aus. Und die neue Map. Oh mein Gott, die neue Map. Mit tatsächlich abwechslungsreichen Creep-Camps. Das fühlt sich an wie eine weitere neue Ära für Deadlock und das Warten zahlt sich aus.“

xin234: „Sie haben Übung und haben das System mit Dota 2 perfektioniert. Als jemand, der beides spielt, geben viele der großen Updates für Deadlock mir oft ein Gefühl von Déjàvu. […]“

Habt ihr Deadlock schon spielen können? Verratet uns euren Lieblings-Helden in den Kommentaren!

Dass Valve die Erfahrungen mit Dota 2 genutzt und mit Deadlock eine Art „neues und verbessertes“ MOBA geschaffen hat, sieht auch William Pugh, Co-Designer von The Stanley Parable: Schöpfer eines Kult-Hits auf Steam hasst ein Spiel so sehr, dass er 1.600 Stunden reingesteckt hat und trotzdem nicht gut ist