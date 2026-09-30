Pokémon GO: Lohnt sich die erste Rampenlicht-Stunde im Oktober?

Die erste Rampenlicht-Stunde des Oktobers wartet in Pokémon GO auf euch. MeinMMO zeigt euch, ob sie sich lohnt.

Am Donnerstag, dem 1. Oktober 2026, findet die erste Rampenlicht-Stunde im Oktober 2026 statt. Hier wartet Samurzel auf euch. Das Monster stammt aus der 3. Generation und ist vom Typ Pflanze. Es kann sich zu Blanas und anschließend zu Tengulist entwickeln. Beide Entwicklungen erhalten außerdem noch zusätzlich den Typen Unlicht.

Ob sich die Rampenlicht-Stunde mit Samurzel lohnt und ob der begleitende Bonus stark ist, haben wir uns für euch angeguckt.

Video starten Pokémon GO: Die Season „Abendgoldpfade“ im Trailer Autoplay

Rampenlicht-Stunde am 1. Oktober 2026 – Start und Boni

Wann startet das Event? Wie gewohnt geht die Rampenlicht-Stunde um 18:00 Uhr los. Nach einer Stunde, um 19:00 Uhr, endet das Event wieder.

Welcher Bonus ist aktiv? Wenn ihr während des Events Monster fangt, dann erhaltet ihr hierfür die doppelte Menge an Erfahrungspunkten. Dabei ist es egal, ob ihr ein Samurzel oder ein anderes Monster fangt: der Bonus gilt für jeden Fang innerhalb der Rampenlicht-Stunde.

Kann man Shiny-Samurzel fangen? Ja, ihr könnt auch auf die Shiny-Variante von Samurzel treffen. Hierfür benötigt ihr jedoch einiges an Glück, denn die Chance darauf ist im Event nicht zusätzlich erhöht und somit recht gering.

Lohnt sich das Event? Wenn ihr hofft, in der Rampenlicht-Stunde einen starken Angreifer zu finden, dann werdet ihr leider enttäuscht. Weder Samurzel noch die Entwicklungen des Monsters gehören zu den besten Angreifern in Pokémon GO.

Das sieht auch in den Kampfligen nicht anders aus. Weder in der Super- noch der Hyper- oder Meisterliga solltet ihr auf Samurzel, Blanas oder Tengulist setzen.

Der Bonus des Events ist nicht besonders stark, kann aber zumindest von euch genutzt werden, um ein paar zusätzliche Erfahrungspunkte zu ergattern. Setzt ihr zusätzlich Glücks-Eier ein, dann erhaltet ihr nicht nur die doppelte, sondern die vierfache Menge an Erfahrungspunkten für jeden Fang. Mit Rauch und Lockmodulen könnt ihr zudem die Anzahl der erscheinenden Pokémon weiter steigern.

Werdet ihr an der Rampenlicht-Stunde teilnehmen? Schreibt uns eure Meinung zum Event gerne in die Kommentare. Nicht nur Rampenlicht-Stunden, sondern auch viele weitere Events warten im neuen Monat auf euch. Welche das sind, erfahrt ihr in unserer Übersicht mit allen Events im Oktober 2026 in Pokémon GO.